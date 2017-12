Monkey Business pracujú na novom albume

14. apr 2005 o 15:00 SITA

BRATISLAVA 14. apríla (SITA) - Česká kapela Monkey Business pracuje po dvojročnej pauze na novom albume, ktorý sa bude volať Kiss Me On My Ego. Platňa príde do obchodov už začiatkom mája. Novinku pripravovala skupina viac ako rok a pol a opäť sa jej podarilo získať na spoluprácu niekoľko zaujímavých hostí. Najväčšou hviezdou je člen legendárnych Deep Purple a Black Sabbath Glenn Hughes, ktorý s kapelou robil na dvoch skladbách - rockovej piesni Weekend Warrior a soulovej Silence. Ďalším zajímaným hosťom je úspešný saxofonista David Sanborn. Na platni sa objaví aj výborný gitarista Hiram Bullock. Na albume Kiss Me On My Ego bude spolu 20 skladieb a mal by vyjsť aj ako LP platňa. Monkey Business chcú pokrstiť cédečko 4. mája v Prahe na Štvanici. Potom sa už chcú pripravovať na letné koncertné turné. Spolu s vydaním albumu by chceli natočiť aj videoklip k piesni Branded.

Informácie zverejnilo vydavateľstvo Sony BMG.