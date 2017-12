David Schwimmer si zahrá v divadle

BRATISLAVA 14. apríla (SITA/Reuters) - Americký herec David Schwimmer, ktorý je známy najmä ako Ross z televízneho seriálu Priatelia, sa na budúci mesiac objaví na divadelnom pódiu v londýnskom West Ende.

14. apr 2005 o 17:00 SITA

Tridsaťosemročný Schwimmer bude debutovať v divadle Gielgud v hre Neila LaButea Some Girls. Predstaví sa po boku herečiek Lesley Manvilleovej z filmu Vera Drake a Saffron Burrowsovej, ktorá sa objavila v kinohite Trója. Schwimmer, ktorý zarobil milióny ako nešikovný Ross Geller, sa vyjadril, že účinkovanie na West Ende je splnením jeho chlapčenských snov.

Počas posledných niekoľko rokov si zvykli mnohé filmové hviezdy vypĺňať čas medzi filmovačkami práve účinkovaním na londýnskych javiskách. Tvrdia, že sa chcú vrátiť k najčistejšej podobe herectva - na javisko. Val Kilmer podpísal zmluvu s divadlom Playhouse na stvárnenie hlavnej postavy v divadelnej podobe filmového hitu Poštár zvoní vždy dvakrát. Kevin Spacey zase pôsobí ako umelecký riaditeľ v divadle Old Vic, kde účinkujú aj Mary Stuart Mastersonová a Steven Weber. Kim Cattrallová zo seriálu Sex v meste zase účinkuje v hre Who's Life is it Anyway.

Okrem iných na westendských javiskách účinkovali aj Nicole Kidmanová, Gwyneth Paltrowová, Kathleen Turnerová, Matt Damon a Madonna.