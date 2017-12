Ďalší herec, čo nevie povedať Jamesovi Bondovi nie

Angelina Jolie ešte zrejme agenta 007 hrať nebude.

7. mar 2016 o 13:44 Kristína Kúdelová

Keby sa v Británii nezačal vysielať seriál The Night Manager, novinárov by zrejme nič nenapadlo. No teraz vidia, ako hrá Tom Hiddelston uvedomelého občana, ktorý sa zapletie do svetovej teroristickej siete a čestne s ňou bojuje, a už to znovu začalo. Zase vyhlasujú stávky na to, kto bude nový James Bond.

Hiddleston sa im zdá zrazu logický a samozrejmý tip. Chlapec, ktorý kedysi dostal príležitosť ako temný bôžik Loki v populárnej adaptácii Avengerov, pomaly rastie. Začínajú prichádzať ponuky od Jima Jarmuscha, Bena Wheatleyho, Guillerma del Tora a keď ich filmy reprezentuje po svete, viditeľne sa prejavuje jeho vzdelanie a džentlemenská výchova. Áno, s ním by mal James Bond nepochybne úroveň.

Ako Loki. (zdroj: OUTNOW)

V upírskej romanci Jima Jarmuscha Prežijú len milenci. (zdroj: OUTNOW)

Tipovanie na nového agneta 007 už istú dobu trvá, Daniel Craig na konci poslednej bondovky odhodil svoju zbraň, akoby chcel divákom odkázať: ja už to nebudem, idem sa venovať niečomu inému. Aj denník Guardian teraz pripomína jeho slová, že si radšej prereže zápästie, ako by mal hrať ešte jedného Bonda. Producenti sa ho síce ešte nechcú vzdať, aj preto, že filmy Skyfall a Spectre patrili k tým najlepším, no súčasne sa už vyhlasujú stávky na toho nového.

Časopis Time zverejnil zoznam so stovkou mien, medzi nimi je aj Tom Hardy, Idris Elba -bol by to prvý černoch - a Angelina Jolie - bola by to prvá žena. To povedal Craig, že si Bond zaslúži taký rodový vývoj.

Daniel Craig má dosť. (zdroj: OUTNOW)

Toma Hiddlestona zaradili novinári na šieste miesto v rebríčku pravdepodobnosti. Keďže sa mu práve teraz nesmierne zaujímavo a pestro rozbieha kariéra, nebolo by zrovna šťastné, keby mu do nej vstúpila celosvetová sláva Bonda a všetko zatienila. Keďže je to však naozaj mimoriadne slušný Angličan, na ponuku reagoval: "Som veľký fanúšik celej série, hrať Bonda by bola ohromná príležitosť. Som si vedomý toho, aké by to bolo aj fyzicky náročné a nebral by som to na ľahkú váhu."

Do svetových kín práve vstupuje výborný film Vežiak od Bena Wheatlyho, kde hrá hlavnú úlohu.