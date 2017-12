Aj medzi digitálnymi milencami funguje chémia

Konečne nejaký vtipný animovaný film! V kinách je Zootropolis.

8. mar 2016 o 13:51 Miloš Ščepka

Názov 55. celovečerného animovaného filmu štúdií Walta Disneyho sa u nás z pôvodného Zootopia zmenil na Zootropolis tak dokonale, že vymenené sú nielen úvodné titulky, ale aj označenia vo filmovom obraze. Určiť dôvod zmeny je ťažké, veď príbeh je o tom, ako sa začína rúcať zvieracia utópia, v ktorej bez ľudí zdanlivo mierumilovne žijú rôznorodé cicavce.

Už tisíce rokov slúži zvieracia ríša ako metaforický obraz ľudského spoločenstva. Dvaja disneyovskí režisérí a ôsmi scenáristi rozmenili princíp bájky na drobné. Obrovské slony i drobné škrečky, dravce i prežúvavce nažívajú pospolu v zdanlivom mieri a harmónii. O tom, že to nie je celkom tak, svedčí nástup prvého zajaca do policajného zboru hlavného mesta. Ba čo viac: zajačice a ešte k tomu z vidieka! Mladá, naivná no ambiciózna Judy Hoppsová sníva o tom, že bude pomáhať a chrániť. Namiesto toho ju pošlú udeľovať pokuty za parkovanie. Zoznámi sa pri tom s prefíkaným lišiakom Nickom Wildom, ktorý si na uliciach mesta zarába drobnými podvodmi – viac čarovnými svojou komplikovanosťou ako nebezpečnými. Keď Judy zhodou náhod dostane skutočný prípad, obráti sa pri pátraní po nezvestnom pánovi Vydrovi s prosbou o pomoc práve na lišiaka Nicka. Nie celkom s prosbou. V podstate ho vydiera. Ale Nick sa vďačne nechá!

Zootropolis. (zdroj: OUTNOW)

Kriminálna bájka noir

Príbeh sa ďalej odvíja v znamení najrôznejších kriminálnych žánrov od starých dobrých chandlerovských detektívok drsnej školy cez mafiánske drámy až po akčné policajné komédie. Nechce byť orwellovským podobenstvom, no ani sa nezahráva s divákom náhlymi prekvapivými zvratmi ani podsúvaním falošných stôp. Ak čoskoro zistíte, kto je páchateľ a aké sú jeho motívy, vôbec to nevadí. Zápletka je len zámienkou na čarovné hravé budovanie zvieracieho sveta. Vo veľkomeste Zootropolis, kde žijú výlučne len inteligentné civilizované cicavce, sa nachádzajú na spôsob etnických štvrtí ľudských veľkomiest oblasti s rôznymi klimatickými podmienkami – trópy, púšte, savany i snežné pláne. Svoju štvrť majú aj hlodavce také malé, že zajačica Judy tam pôsobí ako ťarbavý obor. Spoločenské rozvrstvenie je napospol tiež zhodné s (niekdajším) potravným reťazcom. Starostom je lev, náčelníkom polície býk, osobnými strážcami sú ľadové medvede, zato starostovou zástupkyňou je starostlivá ovečka, personál dopravného inšpektorátu tvoria leňochody, hviezdou populárnej hudby je gazela (s hlasom Shakiry) sprevádzaná tanečnou skupinou pruhovaných tigrov a aj najmocnejším gangstrom, capom di tutti capi je tvor, ktorý by sám osebe veľa hrôzy nenahnal.

(zdroj: OUTNOW)

(zdroj: OUTNOW)

Do najmenšieho detailu

Celý tento svet, zákony jeho fungovania, kultúra ale i vzhľad, architektúra, mestská doprava sú prepracované do najmenších detailov. Je ich taká záplava, že jedno pozretie filmu nestačí. Podobne vycizelované sú i postavy, po stránke výzoru aj charakteru. Nielen hlavní hrdinovia, i pre príbeh nepodstatné vedľajšie figúrky sa vyznačujú detailne vypracovanými povahami a teda aj podobami, pohybmi, mimikou a gestikou. Interakcie zajačice a lišiaka sú nesmierne zábavné, napínavé a zároveň vtipné. Ak sme si kládli otázku, či môže medzi digitálne animovanými postavičkami fungovať filmová chémia, teraz už vieme, že áno.

Väčšiu pozornosť ako príbehu tvorcovia venovali jednotlivým scénam a najmä humoru. Bohato je zastúpený vzácny a náročný jemný situačný vtip, založený na dokonalom načasovaní gagov a často vlastne len na reakciách postáv. Všetko do seba harmonicky zapadá, navzájom ladí a uháňa vpred. Azda len v tradičných disneyovských morálnych apeloch tvorcovia nemuseli tak veľmi tlačiť na pílu, ale v rodinnom filme, určenom aj menším divákom, je občasná prvoplánová doslovnosť ospravedlniteľná.

Je veľmi osviežujúce vidieť po dlhšom čase v slovenských kinách skutočne špičkový digitálne animovaný film, sprevádzaný nemenej špičkovým slovenským dabingom (tak po stránke korektnosti a hravosti prekladu, ako aj štylistiky dialógov a práce s hlasmi). Významným bonusom Zootropolis je jej univerzálnosť: pobaví rovnako predškolákov, ich pubertálnych starších súrodencov, rodičov i starých rodičov bez toho, že by jej niekto nerozumel alebo že by sa niekom zdala detinskou. Iste – je to len zábava. Ale skvelá!