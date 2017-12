V Budapešti vystúpia Sia aj Noel Gallagher

Na festival Sziget príde spevák rozpadnutej kapely Oasis, známa popová speváčka aj Crystal Castles.

9. mar 2016 o 11:38 Marek Hudec

Maďarský festival Sziget oznámil ďalších headlinerov ročníka 2016.

Prvým z nich je jeden z najvýznamnejších predstaviteľov žánru britpop Noel Gallagher. Spolu s bratom Liamom v deväťdesiatych rokoch založil kapelu Oasis, s ktorou predali 70 miliónov nahrávok po celom svete a získali aj zápis v Guinnessovej knihe rekordov ako najúspešnejšia britská kapela medzi rokmi 1995 a 2005.

Oasis však utrpelo hádkami bratov Gallagherovcov, kvôli ktorým sa kapela aj rozpadla a obaja hudobníci odvtedy vystupujú s vlastnými projektmi. Zosnulý producent George Martin označil Noela za jedného z najlepších pesničkárov svojej generácie.

video //www.youtube.com/embed/bzQYtpjMjSo

Ďalším účinkujúcim bude kanadská elektronická kapela Crystal Castles. Známa je eklektickými živými vystúpeniami a melancholickými piesňami. Po trojici úspešných albumov chystajú po niekoľkých rokoch a odchode ich speváčky Alice Glass návrat na scénu.

video //www.youtube.com/embed/32udqal_lyQ

Novinka austrálskej speváčky Sia This is Acting patrila k najočakávanejším albumom roka. Sia sa roky snažila preraziť na medzinárodnom trhu, už v deväťdesiatych rokoch spolupracovala s duom Zero 7 aj kapelou Jamiroquai. Na vrcholy rebríčkov sa štyridsaťročná speváčka vyškriabala až pred dvomi rokmi hitom Chandelier.

Alternatívnu hudbu, zdá sa, nadobro opustila, veď v rozhovore pre NME hovorila, že nové piesne vytvorila najmä na potešenie druhých. Tú s názvom Alive dokonca napísala spolu s Adele, no britská hviezda ju neskôr odmietla.

video //www.youtube.com/embed/2vjPBrBU-TM

Na Szigete vystúpia aj britskí UNKLE so svojím DJ-ským setom. Vidieť ste ho mohli pred štyrmi rokmi na bratislavskom Electronic Beats, kedy šlo o vrchol festivalu.

video //www.youtube.com/embed/BSsMGNwYDdg

Sziget 2016 sa uskutoční od 10. do 17. augusta na zelenom ostrove v centre Budapešti.