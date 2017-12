Stanislav Šalko vystavuje inštalácie v Galérii umelcov Spiša

14. apr 2005 o 17:00 TASR

Spišská Nová Ves 14. apríla (TASR) - Výstavu Inštalácie v ploche z najnovšej tvorby prešovského výtvarníka Stanislava Šalka otvorili dnes v Galérii umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi.

Podľa komisára výstavy Mira Procházku podstatou autorovho úsilia je inštalácia organických látok, ktorá odfotografovaním nadobúda plošnú podobu. Následným počítačovým spracovaním sa autor rozhoduje medzi viacerými možnosťami a výsledok dotvára ručne kresbou, maľbou a grafickou technikou.

Motívmi výstavy sú príroda a od nej sa odvíjajúci námet vtáčieho hniezda, čiže srdca alebo základu spoločnosti, symbolu rodiny a cesty ľudstva. Ďalej je to ľudské telo v pohybe ako hnací motor dejín ako aj posledné pokusy alegorizovať ženu ako prapodstatu zrodu v eroticko-tajomnej podobe. Výtvarník tak neustále zvažuje filozofické otázky - prečo, načo a čo je vlastne život.

Stanislav Šalko (1959) je absolventom keramického oddelenia košickej Strednej umelecko-priemyselnej školy a následne výtvarného odboru prešovskej Pedagogickej fakulty Univerzity P. J. Šafárika. Žije a tvorí v Prešove.

Po prvý raz sa umelec verejne predstavil so skupinou československých výtvarníkov na Prešpárty ď88. Nato sa s Petrom Kalmusom, Petrom Lipkovičom, Jozefom Amrichom a ďalšími stal členom spolku C + S Art. Skupina sa do povedomia dostala povestnými Laboratóriami - otvorenými dialógmi najnovších výtvarných trendov v netypických prostrediach. Najznámejšia prezentácia tohto druhu sa uskutočnila v polovici deväťdesiatych rokov v bývalej košickej psychiatrickej klinike na Námestí osloboditeľov. Svoje plošné inštalácie pred časom prezentoval aj vo viedenskej galérii Kulturaxe.

Výstava potrvá do konca mája.