Dita je mama, varí aj v kabáte

Príbeh televíznej kuchárky pokračuje, len sa trochu zvrtol

10. mar 2016 o 23:48 Eva Andrejčáková

Denník Dity P. je relácia o varení, ktorá sa vymkla z radu podobných programov a citlivo prepojila kuchárske umenie s filmovým. Dnes štartuje na Českej televízii s druhou sériou. Bude o tom, čo znamená pre kuchyňu, keď sa single kuchárka stane mamou.

Viete, čo sú džatky? Zájdite si na východné Slovensko a tam vám ich uvaria. Alebo choďte do Česka, vypýtajte si škubánky a dajú vám čosi veľmi podobné. A ak si chcete byť doma istí, pýtajte si radšej šúľance. Ale najmä sa ich naučte robiť. Už to skúsila aj Dita Pecháčková.

Právo do kuchyne

Keď pred troma rokmi odštartovala Česká televízia jej seriál o varení, nepotešili sa iba gurmáni, ale aj milovníci štýlových a nápaditých snímok. S Denníkom Dity P. prišla na obrazovky okrem dobrých kuchárskych receptov aj domáca pohoda, krása, čas aj chuť na varenie.

Cez jednotlivé diely sme zároveň začali spoznávať skutočný príbeh mladej ženy , ktorú varenie a všetko, čo je s ním spojené, úprimne baví. Bola single, varila, kedy sa jej chcelo, potom rada pozývala na večierky priateľov a priateľky alebo pripravovala slávnostné obedy pre svoju rodinu.

V talianskom Piemonte s režisérom Davidom Ondříčkom a Emmou Hanzlíkovou. (zdroj: FOTO - ARCHÍV D.T.)

Tí zasvätenejší ju poznali už dávnejšie, študentka práva sa neskôr stala žurnalistkou a napokon zabodovala na niekoľko rokov ako šéfredaktorka mesačníka Apetít, ktorý sa viackrát stal časopisom roka. Teraz šéfuje Albertovi v kuchyni.

Premena na mamu

Na obrazovkách dnes štartuje druhá séria Denníka Dity P., nakrútená podľa jej druhej kuchárskej knihy, ktorú vlani vydala. Príbeh svojbytnej, sympatickej mladej ženy sa trochu mení, no láska k vareniu a zmysel pre pohodu ju ani náhodou neopúšťajú. A čo je výborné, réžiu všetkých nových dielov má aj naďalej pod palcom známy český režisér David Ondříček.

„Koncept je rovnaký, len v mojom životnom príbehu nastal posun, vydala som sa a narodil sa nám s manželom syn,“ hovorí pre SME Dita. „Premena na mamu so sebou priniesla do kuchyne nové postupy v tom, ako a čo budeme jesť a aké rituály budeme mať.“

Varí, keď chce

Nečakaným prekvapením pre Ditu je, že o jedle musí teraz premýšľať každý deň, denne riešiť aj zásoby a ešte aj uvariť. „To som predtým nerobila, keď sa mi variť nechcelo, tak som jednoducho nevarila. A ak som to cez týždeň pre prácu nestíhala, vyriešili sme to s manželom inak. Na varenie som si nechávala voľné víkendy,“ hovorí.

Niekoľkohodinové rituály varenia sa nateraz skončili. Musí byť za sporákom rýchlejšia, niekedy pripraviť aj dve jedlá denne, aby si prišli na svoje dospelí aj dieťa, navyše treba myslieť aj na stravu v ďalší deň, ktorý má Dita vyhradený na prácu.

„Je to trochu iná káva ako v čase môjho single života. To bolo v úplne pokojnom tempe, a zrazu varím, len čo prekročím prah domu, ešte v kabáte, a to sa ešte musím stihnúť aj pomaznať s malým a riešiť tisíc ďalších vecí.

Je to vzrušujúce,“ hovorí. Vôbec sa pritom nebojí, že by sa jej varenie sprotivilo. Stále platí, že varí, keď chce.

Sen o džatkách

Režisér David Ondříček nakrútil v novej sérii šestnásť pokračovaní, tri v Taliansku – budú o najlepšej bazalke na pesto, o hľuzovkovom oleji a o olivách. Jeden diel vznikol aj na Slovensku, vo východoslovenskej Závade

„Žije tam rodina maminej najlepšej kamarátky, veľmi som ten kraj chcela spoznať, konečne som sa tam vďaka nakrúcaniu prvýkrát dostala,“ vraví Dita. Skúsila si varenie halušiek, povestné makové džatky aj pečené husacie stehno s krásnou smotanovou omáčkou.

Na prvú dobrú

„Nič mi počas varenia nezhorelo, všetko sa vydarilo, najlepšie mi vyšli šamrole a najdlhšie – až osem hodín – sa pripravovala torta Mississippi,“ vyratúva Dita.

Jedlá pred kameru pripravuje vždy dvakrát, raz pre zábery celkov a raz pre detaily. Režisér David Ondříček sa v jednotlivých príbehoch inšpiruje Ditiným autentickým prostredím. Pracujú ako tím.

„Najviac ma baví, že nakrúcanie je živé a atmosféra naozajstná,“ hovorí Dita. „David je ako náš člen rodiny. Nemusíme si toho na pľaci veľa hovoriť, veľmi si rozumieme, stačí nám bodový scenár. Ideme na prvú dobrú. “