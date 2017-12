Stephen King mení dejiny a svet sa online prizerá

Čo majú spoločné atentát na Kennedyho a Stephen King? Priesečníkom je nový televízny seriál. Nadchol už státisíce divákov.

„Keby ste mali možnosť zmeniť dejiny, čo by ste zmenili?“ túto otázku si pred časom položil aj známy americký spisovateľ bestsellerov Stephen King a dospel k jednoznačnému záveru. Zmeniť by bolo treba to, ako sa odohral jeden konkrétny deň. Napísal o tom vo svojej štyridsiatej ôsmej knihe s názvom 11. 22. 63.

Aby bola pre nás indícia o čosi čitateľnejšia, prvým dvom párom čísel by sme museli pozmeniť poradie. 22. 11. 63 - dvadsiaty druhý november tisícdeväťstošesťdesiattri, to je deň, keď zomrel spisovateľ Aldous Huxley, Beatles vydali svoj druhý štúdiový album Whit the Beatles a v Dallase napoludnie zavraždili amerického prezidenta J. F. Kennedyho.

Isteže, King by menil tú tretiu udalosť. Uvažuje o tom, že keby nebol spáchaný atentát na prezidenta Kennedyho, nedošlo by k vojne vo Vietname a svet by bol dnes lepším miestom.

JFK unikol atentátu

Svojho románového hrdinu preto pošle do minulosti. Aby tomu zabránil a v dobových titulkoch novín sa 23. novembra mohlo objaviť: „JFK unikol atentátu v Dallase. Prvá dáma je tiež v poriadku.“ Alebo by o tom noviny vôbec nepísali, pretože ak by sa na Kennedyho nestrieľalo, nebolo by o čom. Keď King v roku 2011 vydal svoj napínavý mysteriózny román poprášený jemnou vrstvou magickosti a miernej konšpirácie, o licenciu na sfilmovanie sa uchádzali viacerí.

Napokon ju získala internetová televízia Hulu. Tá už investovala milióny dolárov, aby si zadovážila licencie na hotové série ako South Park, a teraz sa rozhodla spraviť odvážny krok. Pustila sa do produkcie vlastného originálneho seriálu. 11. 22. 63 mal premiéru 15. februára na Deň prezidentov. Očakávania boli veľké. Hulu by tým rada ubrala vietor z plachiet svojmu najväčšiemu konkurentovi Netflixu.

Názov Netflix sa od 6. januára, keď spoločnosť rozšírila svoju pôsobnosť aj na Slovensko, učíme skloňovať aj my. Prvý mesiac online ponuky filmov, seriálov, videí a rozmanitých šou je zdarma, potom sa diváci môžu rozhodnúť medzi dvoma cenovými balíkmi.

Netflix, Hulu a spol.

Čoraz častejšie zaznievajú hlasy, ktoré predpovedajú televízii, tak ako ju poznáme dnes, skorý koniec. Má ešte sledovanie televízie podľa časovanej programovej ponuky nejakú budúcnosť? Už o pár rokov to môže byť definitívne minulosť. Alebo aj nie, odborníci v tom vôbec nie sú zajedno. Hrobárom televízie možno skutočne budú online streamovacie spoločnosti, no na kar si ešte možno nejaký čas počkáme.

Isté však je, že časy, keď sme si hromadne nedočkavo sadali k prijímaču na presnú hodinu, dávno pominuli. Medzičasom síce trávime sledovaním zábavných programov ešte viac času, mení sa však podoba televíznych návykov. Už to nie je žiadna papučová kultúra. Online streamovacie webové televízie majú motto: „Anywhere, Anytime“ - kdekoľvek, kedykoľvek. Zostavíme si podľa ponukových online katalógov vlastný program.