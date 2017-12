Lalulá nevyprchalo, Stromboli hrali v Bratislave s iskrou.

Kapela sa predviedla v stredu v bratislavskej Starej tržnici.

10. mar 2016 o 23:29 Eva Andrejčáková

„Sledovala som vaše voľby, ste hrdý národ, povedali ste nimi, čo si myslíte,“ povedala v stredu v bratislavskej Starej tržnici česká speváčka Bára Basiková.

Chcela tým vyplniť krátku technicku pauzu, ale publikum sa jej asi veľmi potešiť nepodarilo. Skôr ho trochu zneistila, lebo to ju vzápätí vyzvalo, nech radšej rýchlo spieva ďalej.

(zdroj: FOTO - DAŠA ŠIMEKOVÁ)

Našťastie to aj išlo a nerušene odspievala dvojhodinový koncert s legendárnou kapelou Stromboli, ktorá na svojom turné oslavuje tridsať rokov svojho vzniku.

Ak by si niekto myslel, že so Stromboli prišiel na Slovensko vyprchaný český rock pre plešivejúcich ujov a strhané tety, rýchlo ho treba vyviesť z omylu.

(zdroj: FOTO - DAŠA ŠIMEKOVÁ)

Natrieskanú halu v centre Bratislavy síce tvorilo z väčšej časti sediace obecenstvo po štyridsiatke, no väčšina musela ľutovať, že nedostala možnosť byť v kotle pod pódiom.

Stromboli majú za sebou históriu úspešnej kapely, ale idú stále na sto percent, ich skladby z posledného albumu nezaostávajú za starými hitmi. Hrajú s iskrou a radosťou, úprimne a bez gest nafúknutého ega.

(zdroj: FOTO - DAŠA ŠIMEKOVÁ)

Zažili sme rozvážne artistickú gitaru Michala Pavlíčka, fatálneho klauna Viléma Čoka aj tradíciu excelentného sóla bicích. Bára s prehľadom vyspievala výšky charakteristických melódií.

Stromboli naživo potvrdzujú, že ich hudbu nepoznačuje politický underground doby, v ktorej vznikala. Jej devízou zostáva sviežosť.

(zdroj: FOTO - DAŠA ŠIMEKOVÁ)