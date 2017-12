Od Myjavy po Svidník

Výstava 4 milióny v múzeu skrýva mnoho pútavých príbehov, ktoré na prvý pohľad neuvidíte

12. mar 2016 o 0:52 Monika Grešová

VÝSTAVA/ Sídelná budova Slovenského národného múzea Bratislava

Na výstavu lákajú plagáty s podobizňou obrovského leva s ružovou hrivou. Aj pri vstupe do výstavnej sály je toto mohutné vypchaté zviera na vyvýšenom podstavci prvé, čo si návštevník všimne. Síce bez ružovej hrivy, no zato ako hrdý 4-miliónty exponát, ktorý Slovenské národné múzeum získalo do svojich zbierok.

Práve prekročenie pomyselnej štvormiliónovej hranice bolo dôvodom, aby múzeum zhromaždilo svoje najväčšie skvosty, ktoré pribudli do jeho zbierok v posledných pätnástich rokoch. Od Myjavy po Svidník sa v nich nájde ozaj hocičo.

Napríklad damaskový vejár s ručne maľovanými kvetmi s podpisom cisárovnej Sissy, vzácny porcelán, schránka na Tóru, kolekcia schránok mäkkýšov či vtáčích vajec, historické obrazy aj osobné predmety Alexandra Dubčeka.

Dokonca aj časť strieborného pokladu z Devínskej Novej Vsi, za ktorý štát vyplatil doteraz najväčšie nálezné v dejinách Slovenska.

Niektoré zo zbierkových predmetov však neskrývajú len nános storočí, ale aj zaujímavé príbehy. „Keď kolegovia robili revíziu na hrade Červený Kameň, otvorili tajnú zásuvku nejakého starého sekretára. Bol v nej poskladaný čudný predmet a keď ho rozbalili, zistili, že ide o historický obraz.

Vianočná vízia sv. Kajetána, olej na plátne (zdroj: SNM)

Dal sa zreštaurovať, vyčistiť a neskôr sa ukázalo, že ide o barokový obraz z 18. storočia,“ hovorí komisárka výstavy Gabriela Podušelová o olejomaľbe nazvanej Vianočná vízia sv. Kajetána. V inej časti výstavy sú zas v jednej vitríne vedľa seba dve gotické sochy drevených anjelov.

„Múzeum ich kúpilo cez starožitnosti, je to zázrak. Veľmi ma prekvapilo, že aj v súčasnosti sa dajú ešte kúpiť také vzácnosti,“ dopĺňa Podušelová.

Aktuálna výstava má podľa nej niekoľko cieľov. Chce ukázať verejnosti, čo všetko múzeum do svojich zbierok získava a aj ako – či už je to kúpou, vlastným výskumom alebo darom.

Ako jediné múzeum na Slovensku má aj antropologické zbierky, nájdu sa aj bohaté paleontologické zbierky, ktoré sú na výstave zastúpené kosťami jaskynnej medvedice.

Chýba jej však časť prednej končatiny, ktorú si podľa vedcov sama odhryzla. „Pokrývame celé spektrum spoločenských vied – od archeológie a histórie až po numizmatiku. Chýbajú nám už len lokomotívy a lietadlá,“ dodáva Podušelová.