Neistota je súčasťou mojho života, hovorí Selah Sue

Najznámejšie flámska speváčka vystúpi v pondelok o 21.00 hod v bratislavskom Majestic Music Clube.

14. mar 2016 o 2:38 Zuzana Uličianska

Svoj pseudonym Selah si vzala z Biblie, v ktorej sa toto slovo veľmi často opakuje. Jeho význam nie je celkom jasný, pravdepodobne má však v texte vyzvať na krátke zamyslenie.

Selah Sue je novodobou pesničkárkou, jednou z tých, ktoré vedia jedinečným spôsobom miešať soul s indie popom, new jazzom, reggae či funkom. Kritici sa síce zhodujú, že jej nový album Reason je mainstreamovejší ako ten, ktorým debutovala v roku 2011, ale to jej fanúšikov nijako neodradilo. Skôr naopak. Dvadsaťšesťročná hudobníčka sa narodila v Belgicku, spieva však po anglicky, keďže sa jej zdá spevnejšia ako rodná flámština.

Už niekoľko rokov je prakticky na cestách. V Holandsku či Francúzsku sa cíti ako doma, nedávno však vypredala aj tisícové haly v Poľsku. Po Bratislave ide do Budapešti, Belehradu a Ľubľany, ale čakajú ju aj Londýne, Paríži či v New Yorku. Na svojej stránke má klip, v ktorom svoj hit Fear Nothing spieva pred parížskou operou, veľmi prosto, akoby len tak náhodou išla okolo a zaspievala tým, čo posedávajú na schodoch pred divadlom.

video //www.youtube.com/embed/oiqRFvUOUH0

Hoci v januári dostal už po piaty raz flámsku MIA cenu za najlepšiu speváčku, sama sa úspešnou necíti. Zdá sa je, že už nie je tou mladou speváčkou na vzostupe, akou bola pred niekoľkými rokmi. “Neistota je súčasťou môjho života. Dva roky sa snažím znižovať dávky antidepresív vo výhľade budúceho materstva, ale znova som v depresii. Po mojom poslednom koncerte v Bruseli som sa cítila zle, úplne prázdne. Bola som z toho nešťastná.

Ak už ani takýto koncert ma neurobí šťastnou, čo už potom? Pred mesiacom som mala na scéne silný panicky záchvat. Nechcelo sa mi plakať pred ôsmimi tisícami ľudí, ale mala som chuť sa celkom stratiť zo scény. Minulý mesiac bol hrozný,” napísala v decembri na svoj facebookový status. Aby nezrušila koncerty, ktoré ju čakajú, musela sa k liečeniu depresie vrátiť. „Život stojí za to, aby sme ho prežili,“ odkázala svojim fanúšikom.

„Cítim skutočné nebezpečenstvo, tento svet nie je jednoduchý, ale ja som silná, nájdem cestu,“ spieva najznámejšia flámska speváčka Selah Sue vo svojom hite This world.