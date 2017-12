Stretnutie Seana Penna s El Chapom vraj zosnoval Oliver Stone

Rebelujúci režisér vraj chcel o drogovom barónovi nakrútiť film. Úvahy popiera.

14. mar 2016 o 13:49 Kristína Kúdelová

Plakať alebo smiať sa? Hollywood niekedy nedáva návod, ako reagovať, keď vytvára svoju paralelnú realitu. Bol to riadne surrealistická fotografia, keď si Sean Penn podal roku s drogovým barónom Joaquínom Guzmánom, prezývaným El Chapo - v čase, keď mexická polícia márne pátrala po tom, kde sa skrýva. Svetové médiá sa mohli iba prizerať a pýtať sa, ako sa mu to podarilo.

Noviny Daily Mail o pár mesiacov napísali, že stretnutie zosnoval režisér Oliver Stone, ktorý vraj mal mimoriadny záujem, aby na tému drogových kartelov nakrútil so Seanom Pennom film. Bol ochotný zaplatiť šesť miliónov, aby práva na životopisný film o El Chapovi patrili jemu. Hollywood Reporter však píše, že Stone teóriu vyvrátil. „Ak by sa ma v Daily Mail spýtali, vedeli by, že to je hlúposť,“ povedal.

Sean Penn a El Chapo. Toto stretnutie komentovali všetky druhy médií. (zdroj: ROLLING STONE)

Oliver Stone, režisér filmov JFK či Čata, sa naposledy rozhodol nakrútiť film o Snowdenovi. (zdroj: OUTNOW)

Ťažko by sme v Hollywoode hľadali niekoho, kto by si El Chapa zahral radšej (a aj lepšie) ako Sean Penn. Oliver Stone je absolútnou jednotkou v útokoch proti americkému establishmentu – preto môžu takéto teórie vznikať a preto vyzerajú pravdepodobne. El Chapo o sebe vyhlasoval, že predal viac drog ako ktokoľvek na svete, Sean Penn však vo svojich článkoch, ktoré občas v amerických denníkoch publikuje, tvrdí, že problémom nie je on, ale ochota Američanov od neho drogy kupovať. Film, ktorý by nakrútil so Stoneom, by bol asi o tomto.

Pripomeňme, že jeden už spolu v roku 1997 urobili, tiež v surreálnom duchu. Volá sa U-Turn a je výborný.