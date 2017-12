Hudobný objav roka: To, čo je populárne, mení sa každú sekundu

Cenu Radio_Head Awards získal aj projekt BULP. Tvoria ho súrodenci z Trenčína.

14. mar 2016 o 14:56 Marek Hudec

Súrodenci Štefancovci sa začali hudbe naplno venovať v septembri. Samuel študoval zvukovú skladbu, Jana žila v zahraničí. Ich spoločný projekt BULP si za pol roka získal mnoho fanúšikov, no zatiaľ sa na slávu necítia byť pripravení. V blízkej dobe ich môžete počuť v relácii Pohoda_FM Live 29. marca.

Medzi svoje inšpirácie zaraďujete elektronické projekty Moderat a Mount Kimbie. Na Slovensku však nie sú veľmi populárne.

Samuel: „Inšpirujem sa len tým, čo sa mi páči a nesnažím sa zachytiť nejaký prúd. Aj keď každá skladba má isté ustálené formy, ktoré môžu zaujať iný okruh ľudí, dnes je na trhu také kvantum hudby, že to, čo je práve populárne, sa mení v priebehu sekundy. Musím hlavne cítiť radosť z toho, čo robím.“

Čo znamená Bulp?

Samuel: „ Nemá to žiadny hlboký význam. Páčilo sa mi slovo žiarovka v angličtine: bulb. Len som v ňom zmenil jedno písmenko, aby to vyznelo osobitejšie.“

Pri preberaní ceny Objav roka ste dostali veľkú plaketu s nápisom Citroën. Vyhrali ste auto?

Jana: „To je dobrá otázka, lebo my vôbec nevieme, čo sme dostali. Tak rýchlo sa to zomlelo, že sme sa nikoho nestihli spýtať, čo to vlastne je. Čakáme, že sa nám organizátori ozvú. A ktovie, či sa ozvú, brat tú dosku vlastne niekde stratil.“

video //www.youtube.com/embed/5IpnKmA7VBk

Máte problém medzi sebou nachádzať kompromisy? Súrodenci sa často hádajú.

Jana: „Predstavte si, že máte o šesť rokov staršiu sestru, ktorá vás stále otravuje. Predstavte si, že ste geniálny v hudbe, a ona o tom nič nevie.“

Samuel: „Predstavte si, že máte brata, ktorý vaše nápady zakaždým ofrfle.“

Jana: „Páči sa mi, akí sme súdržní.“

Samuel: „To nie je pravda, hádame sa veru brutálne.“

Na facebooku máte osemsto fanúšikov. Myslíte si, že toľko mladý hudobník potrebuje, aby vyhral cenu za Objav roka?

Jana: „Myslím si, že výrazne tomu pomohlo Rádio_FM, často nás hrávalo. Zároveň sme sa však snažili vytvoriť si aj vlastnú základňu fanúšikov. Tlačila som teda na brata, aby sa viac zaujímal o sociálne siete.“