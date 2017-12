Foals sa vrátia na Slovensko

Britská kapela príde do Bratislavy rok po ich vystúpení na festivale Grape.

14. mar 2016 o 16:31 sme.sk

BRATISLAVA. Britská kapela Foals sa vráti na Slovensko rok po ich vystúpení na festivale Grape. 27. júna sa zastavia v bratislavskom klube MMC.

Partia hudobníkov z Oxfordu na čele s charizmatickým spevákom Yannisom Philippakisom hrá agresívnu gitarovú hudbu. Doposiaľ získali množstvo prestížnych ocenení, okrem iného aj za najlepšiu koncertnú kapelu a tento rok budú patriť k headlinerom na Reading a Leeds Festivale.

V britskom rebríčku UK Chart bodovali FOALS svojou novnkou What Went Down na treťom mieste. Na jeho vzniku spolupracovali s producentom Jamesom Fordom, ktorý sa podieľal na nahrávkach kapiel ako Arctic Monkeys, či The Last Shadow Puppets.