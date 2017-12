Kto by mu ukradol laptop, zmocní sa pokladu za tri milióny

Hudson Mohawke je dlhoročným spolupracovníkom kontroverzného rapera Kanye Westa, ich manželstvo však nie je ružové, zdá sa.

15. mar 2016 o 12:44 Marek Hudec

„Mám sto chutí zverejniť celý súbor plný nezverejnených piesní Kanye Westa a Draka, za ktoré som nič nedostal,“ napísal na svojom twitteri mladý elektronický producent Hudson Mohawke.

Príspevok neskôr impulzívne zmazal, no na účte nechal niekoľko ďalších komentárov: napísal napríklad, že je unavený z toho, že iným pomáha rozbiehať kariéru a že keby mu niekto ukradol laptop, zrejme by získal poklad hodný troch miliónov dolárov. Niktoš to však rozhodne nie je.

video //www.youtube.com/embed/k_MWuP2Qj7U

Na majstrovstvách sveta DJ-ov bol najmladším výhercom, neskôr si získal meno práve vďala spolupráci s Kanye Westom, s ktorým navyše pripravoval aj posledný album The Life of Pablo. Manželstvo s ružovými okuliarmi to však zrejme nie je, Mohawke chce za svoju prácu zjavne viac uznania.

Pred rokom hral Mohawke na festivale Pohoda, svoju búrlivácku povesť a prudkú povahu nezaprel. Keď sa po vystúpení stretol s novinármi, tak si zapálil cigaretu a vyhlásil: „Keď dohorí, tak sa všetky rozhovory skončia.“

Z jednej cigarety síce boli nakoniec dve, ale na všetky otázky o spolupráci s Kanye Westom odmietal odpovedať. Keď mu však na internete napísali, že nemá dosť odvahy anonymne jeho piesne zverejniť, tak reagoval: „Hlavne nemám desať miliónov na to, aby som mohol zaplatiť súdne trovy.“