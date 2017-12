Taliani si v pondelok pozrú nový film o Jánovi Pavlovi II.

14. apr 2005 o 19:55 TASR

Rím 14. apríla (TASR) - Ani nie mesiac po smrti pápeža Jána Pavla II. budú mať v pondelok milióny Talianov príležitosť pozrieť si televízny film o jeho živote pred tým, ako vo Vatikáne zasadol na Petrov stolec.

Film Karol - muž, ktorý sa stal pápežom zachytáva univerzitné štúdium Karola Wojtylu v Krakove počas okupácie Poľska nacistickými vojskami, jeho povolanie ku kňazstvu až po jeho prekvapujúce zvolenie za pápeža v roku 1978.

Do septembra by mal vzniknúť aj film o pontifikáte Jána Pavla II. Obe snímky v Taliansku odvysiela súkromná televízna stanica riadená skupinou Mediaset, ktorú vlastní premiér Silvio Berlusconi.

Mladého Wojtylu, ktorý sníval o hereckej kariére, stvárnil poľský herec Piotr Adamczyk, ktorý neskrýval, že šlo o náročnú rolu. "Bola to zmes radosti, šťastia a pocit silnej zodpovednosti," povedal dnes Adamczyk na tlačovej konferencii po projekcii filmu pre novinárov.

"Aby ste pochopili, čo pápež znamenal pre nás, Poliakov, museli by ste vedieť, ako sa Poľsko počas jeho pontifikátu zmenilo," vysvetlil. Adamczyk dodal, že stvárniť takú osobnosť, pápežovu "spiritualitu, mysticizmus a charizmu" by bolo výzvou pre každého herca, hlavne však Poliaka.

Taliansky režisér Giacomo Battiato uviedol, že hoci jeho film nie je dokumentom, v dialógoch bolo použitých mnoho slov a výrokov, ktoré zosnulý pontifex zanechal vo svojich písomnostiach.

Producent filmu Pietro Valsecchi zasa pripomenul moment, keď pápeža počas audiencie informovali o plánovanom filme. "Pozrel sa na mňa zarezávajúcim pohľadom, v ktorom som vybadal výraz hovoriaci 'Nepopleť to v tom filme'," spomínal Valsecchi. "To ma donútilo k rozhodnutiu uistiť sa, že som to nepoplietol," dodal.

Film o Jánovi Pavlovi II., ktorý sa dostáva na zahraničné trhy, zhliadnu Taliani 18. apríla - v deň, keď sa kardináli v Sixtínskej kaplnke zhromaždia na konkláve.