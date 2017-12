Iggy Pop stále silno dupe na plyn (recenzia)

Búrlivý rocker na novom albume Post Pop Depression spomína na kariéru plnú vzletov, pádov a drog.

16. mar 2016 o 14:09 Marek Hudec

Album Post Pop Depression pripomína jazdu v kabriolete.(Zdroj: Andreas Neumann / Queens of the Stone Age)

Tak ako jeho hit Lust for Life nebol len ódou na mladosť, tak ani jeho nový album Post Pop Depression nie je iba baladou o starobe. Iggy Pop už ďalší album nahrať nechce, v tom prípade sa však lúči viac než dôstojne.

Keď veľká rocková hviezda zostarne, musí zabezpečiť, aby jeho posolstvo prežilo. Tak to cíti americký búrlivák Iggy Pop. V tajnosti sa preto spojil s mladším kolegom Joshom Hommom, frontmanom kapely Queens of the Stone Ages, aby spolu nahrali album.

Ten pod názvom Post Pop Depression síce oficiálne vychádza v týchto dňoch, no piesne zverejnili už týždeň vopred na hudobnom portáli NPR. Výsledok uspokojivý a možno ešte viac ako to. Partnerstvo chvália nielen obaja hudobníci, ale aj kritici.

„Vzal ma na miesta, kde som ešte nebol,“ hovoril Pop o Hommovi pre New York Times. Výrok sa dá brať aj doslovne, keďže nahrávka vznikala v Hommovom štúdiu uprostred kalifornskej púšte.

Supy!

V jednej novej piesni sa už na oblohe pustatiny vznáša sup: „Jeho zlomyseľný dych smrdí rozkladom. Nespolieha sa na žiadne šťastie, vie, ako sa v tanci správne obracať,“ spieva 68-ročný Pop zastretým, vážnym hlasom a ten dopĺňa gitarová melódia pripomínajúca staré westerny. Takúto melanchóliu mu nemôžeme zazlievať.