Adele: Som predovšetkým mama

ADELE je dnes v britskej populárnej hudbe absolútnou jednotkou, pritom ešte pred pár rokmi ju fotografi na červenom koberci prehliadali.

17. mar 2016 o 13:48 Iris Kopcsayová

Dnes to znie neuvereiteľne, ale ešte na odovzdávaní cien Grammy Awards v roku 2009 ju na červenom koberci fotografi viac-menej ignorovali. V istej chvíli na ňu dokonča zakričali, aby uhla, lebo chceli odfotiť Kate Beckinsale v jej bohato vypracovaných saténových šatách morskej panny. No to nič nemenilo na tom, že svojím chrapľavým výrazným hlasom priam zelektrizovala publikum a za pesničku Chasing Pavements si odniesla cenu v kategórii Najlepší ženský spevácky popový výkon a porazila tiež Jonas Jonas Brothers v kategórii Najlepší nováčik. Bola taká prekvapená, že na pódium prišla bosá - pretože predtým odkopla lodičky na vysokom opätku od Manola Blahnika. Nedokončené šaty od módnej návrhárky Barbay Thank mala previazané opaskom a prežúvala žuvačku.

O dva roky vydala ďalší album, z ktorého sa predalo 30 miliónov kópií a vyhrala šesť cien Grammy za večer. Dnes už môžeme s istotou povedať, že Adele Laurie Blue Adkinsovú, ako znie jej celé meno, na červenom koberci nikto neprehliadne. Jej život sa zmenil. Z plnoštíhlej mladej Angličanky, do ktorej sa pre jej postavu navážal aj Karl Lagerfeld, je dnes popová megahviezda a dospelá žena spokojná so sebou.

Premena na dámu

Adele sa stala matkou a všetko ostatné muselo ísť nabok. Je však naspäť a láme srdcia so svojím senzačným tretím albumom, s ktorým sa chystá na turné, napísal magazín Vogue, ktorému speváčka minulý mesiac poskytla interview. Pri tejto príležitosti ju do časopisu ako „prerafaelitnú slečnu“ nafotila Annie Leibovitz. Adele si hneď spomenula na ich prvé stretnutie. „To bolo pred šiestimi rokmi!“ zvolala, keď uvidela známu fotografku. Leibovitz ju totiž fotografovala pre Vogue v roku 2009, keď Adele vyšiel debutový album. „Bolo to v mojej rozhádzanej hotelovej izbe v L. A., kde boli dookola rozvešané boxerky môjho priateľa!“

Novinár Hamish Bowles spomína, že Adele bola v dvadsiatke ešte sladkým neopracovaným dievčaťom. Dnes má 27, a jej slovník, ktorý bol predtým plný vulgarizmov, sa zmenil, aj jej chrapľavý smiech, prerušušujúci rozprávanie, je hlbší. Adele je staršia, múdrejšia, premýšľajúcejšia, ale jej humor, a to, čo sama nazýva ako „špinavé ústa“ – stále tvoria podstatu jej osobnosti. O svojom učiteľovi hudby z Londýna napríklad otvorene hovorí, že bol „na hovno“. Svoje prvé skúsenosti s hudbou označuje ako oslobodzujúce. No dodáva: „Byť učiteľom je jedno z najdôležitejších povolaní na svete. Ak by sa moja kariéra skončila, to by som chcela robiť.“

Zlatý glóbus a Oscar za Skyfall

Adele pomenúva svoje albumy podľa veku, v ktorom vznikli. Doteraz má za sebou tri. Jej debutový album 19 vyšiel v roku 2008 a pesničky naň zložila ako 19-ročná. Vo Veľkej Británii bol sedemkrát certifikovaný platinou a v Spojených štátoch dvojitou platinou. Jej druhý štúdiový album 21 vyšiel v roku 2011 a získala zaň až šesť Grammy Awards, dve Brit Awards a tri ceny American Music Awards. S druhým albumom vyhrala tiež Album of the Year a British Album of the Year. 21 bol v Spojenom kráľovstve 16-krát certifikovaný platinou a stal sa aj štvrtým najpredávanejším albumom všetkých čias. V Spojených štátoch sa udržal na prvej priečke dlhšie než akýkoľvek iný album od roku 1985 a bol certifikovaný diamantom. Práve vďaka jeho úspechu sa Adele viackrát ocitla v Guinnessovej knihe rekordov. V roku 2013 získala ocenenie Academy Award, Grammy Award a tiež Zlatý glóbus a Oscara za Najlepšiu filmovú pieseň Skyfall, ktorú zložila pre rovnomennú bondovku.

Potom sa na tri roky odmlčala a v novembri minulého roku vydala svoj zatiaľ posledný album s názvom 25, s ktorým zlomila rekord už v prvom týždni predaja v USA aj v Spojenom kráľovstve.

Adele sa stala kráľovnou britskej hudobnej scény. Vystúpenie na poslednej Grammy jej síce nevyšlo pre zlý zvuk, z čoho bola nešťastná, ale pri ri udeľovaní Brit Awards získala nedávno až štyri trofeje. Vyhlásili ju za najlepšiu britskú speváčku roku a dostala cenu za celosvetový úspech.

Dvadsaťpäťka ju zmenila

Po trojročnej odmlke poskytla Adele svoje prvé interview v novembri minulého roku internetovému magazínu i-D.

„Môj deduško a babička mali pre mňa vždy ideálny vzťah – ideálne priateľstvo, ideálne sa sprevádzali, vo všetkom. Hoci som si bola istá, že sa brodili v sračkách. Ako ich vnučka som o tom nevedela, cítila som sa blažene, ako v nebi,“ hovorila. Preto, keď jej starí rodičia zomreli, cítila veľký smútok. Rozhodla sa dokonca stať kardiochirurgičkou. „Chcela som opravovať ľudské srdcia,“ povedala. Na vysokej škole začala študovať biológiu, no napokon dala prednosť zábave a chlapcom a štúdium nedokončila. Nahrala prvé pesničky. Po smrti deda sa vrátila z L. A. do Londýna k mame, ktorá ju od dvadsiatich rokov vychovávala sama. Otec ich opustil, keď mala Adele dva roky. Od štyroch rokov spievala.

Doma mame pustila nezmixovanú verziu piesne Someone Like You a tá od šťastia plakala. „Ty si chirurgička,“ povedala jej. „Ty predsa opravuješ ľudské srdcia.“ Adele rozpráva, ako zišla dole do miestneho obchodu a kúpila si nový notes. „Robím to pri každom albume. „Kúpim si nový zápisník, ovoniam ho – pretože vôňa je dôležitá,“ hovorí. „Napíšem svoj vek na prvú stranu,“ rozpráva o zvyku, ktorý má dodnes, keď ide písať texty k novým pesničkám. Číslo 25 má v jej notese päť výkričníkov. Tento album je vraj o starnutí a o tom, ako sa stáva nostalgickou. „Je to o tom, čo bolo a čo mohlo byť, o tom, čo malo pre vás cenu, keď ste mali 18 a vypili ste dva litre jablčného vína s kamarátmi v Brockwell Parku.“

Jej život sa zmenil, no nie vraj preto, že je slávna, ale preto, že sa zmenil aj život jej spolužiakov, už skrátka nie sú tínedžeri. „Myslím si, že album je pokusom objasniť si veci, ktoré sa dejú okolo,“ povedala.

Adele veľmi zmenilo najmä materstvo. „Keď som sa stala rodičom, po dvadsaťpäťke už mi nezostáva kapacita hnevať sa pre mnohé veci a veľa vecí mi už nestojí za to, aby som sa rozčuľovala.“ Predtým sa vraj rada rozčuľovala pre všetko, ale teraz je hlavne mama a má v hlave iba to. „Musím sa očistiť od mnohých vecí, čo má terapeutický účinok. Naozaj si dokážem držať odstup. Život je oveľa jednoduchší, keď so sebou nevláčite aj svoju minulosť,“ uvažuje v rozhovore pre i-D.

Adele si bola dobre vedomá toho, že nechce urobiť rovnaký album, ako bol 21. „Určite som nechcela napísať nejakú srdcervúcu pieseň, lebo nemám zlomené srdce.“ No bola vraj veľmi smutná a veľmi osamelá, povedala 27-ročná držiteľka MBE, čo je Rad britského impéria.

Je spokojná sama so sebou

Adele sa rozhodla vychovávať svojho syna bez pestúnky. Pochvaľovala si síce, že popri dojčení mohla sledovať filmy, na ktoré predtým nemala čas, no kolegyňu Kelly Clarksonovú

postrašila: „Dievča, len nemaj dieťa, petože ostatné pôjde nabok. Teraz žijem v babylande!“

Štvorročného syna Angela pred novinármi úzkostlivo chráni. S partnerom Simonom Koneckim zažalovali agentúru, ktorá napriek ich nesúhlasu uverejnila fotografie Angela z výletu. Konecki je bývalý investičný bankár, dnes riaditeľ charitatívnej organizácie Drop4Drop, ktorá zabezpečuje čistú vodu komunitám po celom svete a od Adele je o štrnásť rokov starší. Je s ním šťastná. Podržal ju vraj, keď pre krvácanie hlasiviek musela zrušiť všetky koncerty k albumu 21.

„Myslím si, že som si musela zobrať správne množstvo voľna, aby som ľuďom chýbala,“ povedala o svojej nedávnej trojročnej pauze pre Vogue. Schudla, stravuje sa zdravo a pred novinárov predstupuje upravená, hoci jej uniformou - keď behá so synom po meste - sú čierne legínsy a conversky. „Bola som šokovaná, že mám zrazu 25 rokov. Ale pravdupovediac, teraz sa mám radšej, než hocikedy predtým. Cítim sa pohodlne vo vlastnej koži. Páči sa mi, ako vyzerám, páči sa mi, kto som, páčia sa mi všetci, ktorými sa obklopujem.