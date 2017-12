Oslobodíme sa raz od strachu?

Nová výstava v bratislavskej Kunsthalle je venovaná utečencom. Nesúdi ani nehodnotí, necháva ľudí, aby stanovisko k súčasnej kríze zaujali sami.

17. mar 2016 o 17:04 Monika Grešová

Veľký 3D nápis na stene hlása, že aj Ježiš bol utečenec. Pod písmenami je nainštalovaná termoizolačná fólia, rovnaká, v akej sa zahrievajú utečenci na ceste do Európy. Možno trochu pripomína aj zlatisté ozdoby v kostoloch, ktoré tak radi obdivujeme.

Mladý slovenský umelec Kristián Németh chce týmto spôsobom reflektovať kresťanské hodnoty na Slovensku, ku ktorým sa veľa ľudí hlási. Hodnoty, ktoré im zároveň nebránia vyjadrovať sa negatívne o utečencoch. A pritom za tým nie je nič iné, iba strach.

Oto Hudec - Deň po nálete, kresba, 2013 (zdroj: KHB)

Domáce publikum porozumie

Strach z neznámeho, taký názov má aj aktuálna výstava. Chytľavé a predsa hmlisté slovné spojenie môže znamenať všetko a nič zároveň.

„Použili sme ho, lebo máme pocit, že diskusia v spoločnosti je veľmi vyhrotená a nezakladá sa viac na racionálnych argumentoch,“ hovorí kurátorka Lenka Kukurová.

A po výsledku parlamentných volieb si lepšie načasovanie ani nemohli vybrať. Mnohé diela by možno pred voľbami nevyzneli tak varovne. Ani to od Jána Triašku s podobizňou Mariana Kotlebu. Kto si neprečíta, nezistí, že bolo nakreslené prasacou krvou. Ironická štátna pozícia, ktorú zaujíma, je však veľavravná aj bez toho.

Ján Triaška, Vodca. Prasačia krv na lacnom papieri / Leader. Porcine Blood on a Cheap Paper, kresba / drawing, 2013 (zdroj: KHB)

Česká umelkyňa TOY_BOX kreslila utečencov v Prahe. Do svojich obrazov doplnila výroky domácich, adresované dobrovoľníkom, ktorí pomáhalimigrantom na pražskej stanici. (zdroj: FOTO- Autorka)

Prejavy strachu, ktoré spoločnosť rozožierajú zvnútra, reflektuje vo svojich dielach aj česká umelkyňa, ktorá si hovorí TOY_BOX. Maľovala utečencov, na svoje obrazy pripísala aj výroky domácich adresované dobrovoľníkom, ktorí pomáhajú migrantom na pražskej hlavnej stanici. Rozkopte im to tam za nás všetkých, znie jeden z nich.

Neopúšťajú domov z rozmaru

Veľa otázok môže vzbudiť aj imitácia masívneho oranžového kontajnera, aký sa bežne preváža loďou alebo kamiónom. Keď vás zavrú dovnútra, do hustej čiernej tmy, v ktorej je jediným vnemom zvuk prevozu, možno sa ozaj zamyslíte. Nad tým, či ľudia utekajú z rozmaru, ako býva často naznačované v mnohých diskusných príspevkoch, alebo majú reálny dôvod, prečo sú ochotní podstupovať dlhé a nepríjemné transporty.

„Človek nevie, kedy sa dvere otvoria a kedy ho prevádzač pustí von. Rovnako to nevie ani divák,“ hovorí o koncepte svojho diela umelec Lukáš Houdek. V Česku je koordinátorom iniciatívy HateFree Culture, ktorá sa pokúša bojovať proti xenofóbii.

Tomáš Rafa, zo série Bez názvu/ S názvom , fotografia/ 2015 (zdroj: KHB)

Priestor na úvahu

Väčšina diel vznikla priamo pre výstavu ako reakcia na aktuálnu politickú aj spoločenskú skutočnosť. Medzinárodný projekt, do ktorého sa zapojila vyše dvadsiatka súčasných zahraničných aj domácich autorov, je v Európe zatiaľ ojedinelý.

„Vystavené umelecké diela nie sú prezentované ako dokumenty, nenárokujú si na absolutistickú pravdu. Vytvárajú priestor na zastavenie, zamyslenie, zbavenie sa strachu,“ hovorí Kukurová.

Výstava má ambície stať sa interaktívnou a otvorenou platformou na výmenu názorov. Pomôcť v tom má aj sprievodný vzdelávací program. Viete si predstaviť, že by vás turistickou trasou vlastného mesta sprevádzal utečenec? Aké by bolo zas to, keby ste sa v priebehu okamihu museli zbaliť a navždy opustiť svoj domov? Vyskúšať si to môžete sami.