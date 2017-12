Je komédiou, ako sa ešte prejavuje dedičstvo komunizmu

V programe Febiofestu je výborný rumunský film Poklad, nenásilný obraz postsocialistickej krajiny.

17. mar 2016 o 17:04 Kristína Kúdelová

Rumunsko sa v poslednom čase niekoľkokrát blyslo. Miestne súdy odvelili za korupciu do väzenia niekoľko vysokopostavených politikov, aj bývalý premiér bol medzi nimi. Znamená to, že rumunská demokracia smeruje k verzii moderného typu a krajina k bodu, kde bude môcť vyhlásiť, že sa po smrti Ceaušesca definitívne pretransformovala?

Režisér Corneliu Porumboiu by asi zaprotestoval a poprosil by nás, aby sme zostali pri striedmosti a opatrnosti. Na filmovej prehliadke Febiofest sa premieta jeho komédia Poklad. Perlička súčasnej kinematografie.

Vôbec jej témou nie je komunizmus. Ani politika, ani ekonomické starosti, ktorými zrejme Rumuni práve žijú. Adrián, muž v strednom veku, má len prosto pocit, že niekde na záhrade rodičovského domu by mal byť zakopaný poklad, a poprosí suseda Costu, aby mu ho pomohol zájsť. Rozhodne budú potrebovať detektor kovov, no na to nemá peniaze. Keby mu ich Costa požičal, o poklad by sa potom podelili.

V Rumunsku je veľa vecí ukrytých. ČO s tým? (zdroj: FDC)

Kedy budú deti na svojich rodičov hrdé? (zdroj: FDC)

Nič extra. Dobrodružstvo v sebe nenesie žiadne zvláštne napätie, otázky okolo neho sú skôr len také vedľajšie. Ako získať detektor za nižšiu sumu? Ako sa zatváriť, aby šéf nezistil, prečo jeho zamestnanec uteká z roboty?