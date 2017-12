Jeden diel nestačí. Keď seriál, tak celý a hneď

Ako sa to začalo

Online streamovanie uviedol Netflix v roku 2007, v roku 2015 bol už dostupný v päťdesiatich štátoch, v januári sa rozšíril na ďalších 130 krajín vrátane Slovenska. Netflix ponúka stovky filmov a seriálov, ide predovšetkým o staršie tituly. Medzi veľké lákadlá patrí jeho vlastná seriálová tvorba - House of Cards či Orange Is the New Black. Prekážkou väčšieho rozširovania na Slovensku je okrem diváckej zotrvačnosti či menšej technickej zdatnosti miestneho diváka nateraz aj nutnosť rozumieť angličtine či inému cudziemu jazyku, keďže filmy ani seriály sa neponúkajú dabované, ale v originálnom znení.