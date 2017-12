Šperkár zo Šulekova dal rodinnému striebru svetový punc

Anton Cepka zapustil na Slovensku korene moderného autorského šperku. Obdivujú ho v zbierkach po celej Európe

21. mar 2016 o 10:45 Eva Andrejčáková

Anton Cepka: Kinetický šperk

Výstava / Slovenská národná galéria

Futuristické lietajúce stroje alebo vesmírne tvory, či skôr vyfantazírované geometrické útvary. Alebo akoby šlo o reliéfny podrobný technický nákres nejakej budúcej architektúry. A možno sa tu chystajú nalietať na človeka všelijaké druhy okrídleného hmyzu. Alebo že by sme mali do činenia s nehybným pozostatkom malého technického výdobytku? Či naopak to bude na dotyk jemná, mäkká čipka a krajka?

To všetko sú objekty v miniatúrnom umeleckom vyhotovení, vytvorené z bieleného striebra tavením, rezaním, dierkovaním, ohýbaním.

Krehké minimalistické výtvory so zamatovým povrchom, občas zdobené polodrahokamami, plexisklom či sklenými očkami, sú starostlivo spracované do najjemnejších detailov a ladia s ľudskou perspektívou.

Materiál neraz nesie za vyše polstoročia na sebe aj stopu času. Zároveň však potvrdzuje pôvodné idey autora, ktorý s ním pracoval.

Je to Anton Cepka, svetovo uznávaný šperkár, doyen slovenského umeleckého šperku a zakladateľ jeho modernej tradície u nás. Rodák zo Šulekova sa tento rok dožíva osemdesiatky.

Pri tej príležitosti mu Slovenská národná galéria otvorila retrospektívnu výstavu. Je zároveň voľným pokračovaním minuloročnej výstavy Múzea dizajnu v Mníchove, ktorá tak potvrdila zásadné miesto tvorbe Antona Cepku ako európskej šperkárskej osobnosti.

Mníchovská výstava zhromaždila viac ako dvesto jeho jedinečných šperkov a objektov z mnohých európskych galerijných či súkromných zbierok. Od štvrtka môžeme toto rodinné striebro obdivovať v Bratislave.

Okrem šperkov vystavuje SNG aj autorove ďalšie kinetické či statické sochy a fotografie ďalších interiérových aj exteriérových dizajnových realizácií – niektoré sú ešte existujúce, viaceré – najmä tie zo sakrálnych či obradných siení z druhej polovice minulého storočia – sú však už deinštalované.

Anton Cepka patrí ku generácii umelcov, ktorí vstupovali na výtvarnú scénu začiatkom 60. rokov. Práve v tom čase začala západná Európa presadzovať šperkársku tvorbu ako samostatnú umeleckú disciplínu.

To sa vďaka uvoľnenej politickej atmosfére mohlo odraziť aj u nás. Fenomén autorského šperku tak v jeho osobe zapustil v Československu invenčné a nespochybniteľné korene.