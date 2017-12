Kena Adama perslávili scény z bondoviek

Filmový dizajnér najradšej robil scény pre zloduchov, ktorí podľa neho boli rovnako dôležitý ako Bond.

18. mar 2016 o 18:10 Karolína Klinková

BRATISLAVA. Nazývali ho vizionárom. Predstaviť si totiž dokázal také veci, aké fantázia väčšiny z nás nikdy nebude schopná. To však nie je všetko - okrem toho, že Ken Adam (5. 2. 1921 - 10. 3. 2016) vo veľkom sníval, svoje predstavy aj zhmotňoval.

Miesta, ktoré si najprv vysníval, totiž následne skutočne pretavil do reality. Cesta jeho myšlienok k ľuďom začínala ukážkami štábu, neskôr do svojich výtvorov pozval hercov, no a napokon ich na filmovom plátne či v televízii predstavil divákom.

Nemec lietal za Britov

Rodák z nemeckého Berlína sa narodil pod iným menom, ako pod tým, s ktorým sa neskôr preslávil - Klaus Hugo Adam. V Berlíne strávil detstvo, a keď bol budúci filmový dizajnér scén starší, začal tam študovať na prestížnom francúzskom gymnáziu.

Rodina židovského pôvodu však krajinu musela čoskoro opustiť. Do Londýna pre čoraz vyhrotenejšie antisemitské nálady emigrovala v roku 1934. Po dokončení stredoškolského štúdia sa začal na univerzite venovať architektúre. Práve tá sa stala odrazovým mostíkom na ceste k jeho budúcemu povolaniu.

Keď sa však začala druhá svetová vojna, štúdium aj kariéra Kena Adama museli ísť bokom. Ako dobrovoľník sa pripojil ku Kráľovskému letectvu a ako jeden z troch pilotov s nemeckým občianstvom spolu s Britmi bojoval proti nacistom.

Do filmového priemyslu vstúpil so scénou pre film s názvom This Was a Woman, ktorý sa natáčal v roku 1948. Následne prišli ďalšie ponuky.

Dostatočný darebák

Za jedny z najúspešnejších, ale aj najznámejších filmov, na ktorých kedy Adam pracoval, sa považujú bondovky. Dovedna vytváral scénu pre sedem filmov s agentom 007 v hlavnej úlohe. A práve to boli filmy, ktoré ho preslávili.