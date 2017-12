Priekopník rokenrolu Johnnie Johnson zomrel 80-ročný

14. apr 2005 o 23:06 TASR

New York 14. apríla (TASR) - Legendárny americký pianista Johnnie Clyde Johnson, ktorý patril popri Chuckovi Berrym k najväčším priekopníkom rokenrolu, je mŕtvy.

Podľa dnešnej americkej tlače zomrel v stredu po prekonanom zápale pľúc vo svojom dome v St. Louis. Mal 80 rokov.

Johnsona označujú niektorí americkí kritici za "skutočného otca rocku". Dávno pred Elvisom Presleym formoval po boku oveľa známejšieho speváka a gitaristu Chucka Berryho z prvkov blues a boogie-woogie budúci rokenrol.

Johnson je považovaný za inšpirátora hitu Johnny B. Goode, ktorý Berryho preslávil, rovnako ako skladby Sweet Little Sixteen, Roll Over Beethoven a Back In The USA. Medzi oboma hudobníkmi vznikol vleklý spor o autorstvo týchto a ďalších rockových skladieb.

Pred piatimi rokmi Johnson zažaloval Berryho za to, že mu ukradol práva na 57 songov. Tvrdil, že Berry využíval jeho problémy s alkoholom, pre ktoré nebol vždy schopný obhajovať svoje záujmy. Súd však Johnsonovu žalobu zamietol s odôvodnením, že po tak dlhom čase sa nedá určiť podiel oboch hudobníkov na vzniku dotyčných pesničiek.

Plodná hudobná spolupráca medzi Johnsonom a Berrym sa začala na Silvestra 1953 v New Yorku. Johnson pozval vtedy ešte neznámeho Berryho ako náhradu za chorého gitaristu do svojej kapely Sir John's Trio. "Chuck mal vtedy na svojom konte asi tak dvanásť songov a na gitare ešte nehral tak dobre," spomínal neskôr Johnson.

V roku 2001 uviedla Sieň slávy rokenrolu Johnsona do svojich radov. Ten však nebol celkom spokojný: "Vždy som vedel, že už dávno sú tam ľudia, ktorí nie sú takí dobrí ako ja.