Mesiac ako symbolický nositeľ snovej fantázie aj dennej reality

Uvidíte mesiac je podľa výtvarníka Andreja Augustína názov výstavy, ktorý by sa mal písať verzálami, pretože je dvojznačný. Vyjadruje súčasne prozaický fakt, že výstava trvá mesiac a skutočnosť, že štyria výtvarníci sa svojimi dielami pokúsili pritiahnuť

15. apr 2005 o 10:00 Milada Čechová

Andrej Augustín a Čierny anjel s loďkou na výstave Uvidíte mesiac. FOTO SME - PAVOL FUNTÁL



bližšie k Zemi jej striebristý satelit. Andrej Augustín, Peter Balhar, Petr Faltus a Milan Lukáč si Mesiac všímajú každý svojím vlastným spôsobom a pritom ukazujú divákom aj jeho odvrátenú tvár, ale zakaždým len s radosťou a pobavením, samozrejme, vrátane umeleckého posunu a majstrovstva.

"Nič zlé pri tomto stretnutí s mesačnou príťažlivosťou nehrozí. Pohľad do vesmírneho zrkadla nie je bolestný. Nekonečne ľahká umelecká fantázia totiž vyháňa prípadné nočné mory z ubolených ľudských duší a pôsobí ako farebná psychoterapia," tvrdí kurátor Ľudo Petránsky. Mesiac sa v dielach stáva symbolickým nositeľom snovej fantázie aj dennej reality - jeho uskutočnenia. Čo povzbudivejšie by sme si mohli želať?

Andrej Augustín (1964) vo svojich zázračne farebných kompozíciách pastelov a artprotisov ponúka panoptikum anjelov a fantastických tvorov. Sú tu aj dve "zvieracie" tapisérie zo šiestich, ktoré si objednala rodina Charlesa Bucka. "Títo Američania majú päť detí a pre každé chcú jeden obrázok zvieraťa, ktoré by vraj ich dieťa vystihovalo. Šiestou tapisériou má byť domček na kolieskach, lebo je to taká migrujúca rodinka, neustále cestujú po svete a tapisérie chcú nosiť so sebou," hovorí Augustín.

Peter Balhar (1967) vystavuje svoje "hladivé" sochy - len veľmi ťažko sa popri nich dá prejsť bez dotyku, drevo je nádherne opracované a priam vyzýva k pohladeniu. Plastiky pripomínajú pohanské monolity, ešte aj Odolenka - prameň vytekajúci z nádoby umiestnenej vo vzduchu. To je, samozrejme, len dojem, v skutočnosti s nesmiernou ľahkosťou nádoba stojí na prameni vody.

Úplne iný, "námesačný" svet vytvárajú sochy Milana Lukáča (1962), väčšinou z cyklu Beštiárium. Exkomár, Vidlochvost, Pstruh či Kráčavec zo zváraného bronzu, prípadne železa majú zvláštny rozprávkový technotvar a humorný pôvab.

Jediným českým vystavujúcim autorom je Petr Faltus (1968), výstava sa totiž do Bratislavy presunula z Prahy, kde mala na nádvorí Hradu aj vďaka špecifickej atmosfére tvorenej nezrekonštruovanými, "zrúcaninovými" priestormi a svetlom sviečok veľkú návštevnosť. Faltus sa predstavuje olejomaľbami a pastelmi so surrealisticko-psychedelickým oparom.

Celá výstava, ktorá sa z bratislavskej Dvorany ministerstva kultúry po 25. apríli presunie do Dolného Kubína, sa v svojej mesačnej príťažlivosti nespráva bezbreho, neviditeľné svety majú svoje pevné kontúry a štýl. A detskú nevinnosť. Aj preto na pútači k výstave nenachádzame štyri tváre zrelých umelcov v zrelom veku, ale štyri bábiky s fotomontážou očí výtvarníkov, ktorí si svetlo detstva ešte pamätajú.