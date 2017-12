Predstavenie, ktoré stopol Kotleba, sa dnes dohrá v Bratislave

Hru Kováči breznianskeho súboru Jána Chalupku bude sprevádzať diskusia.

22. mar 2016 o 15:14 Eva Andrejčáková

Divadlo / A4 - Nultý priestor Bratislava 19.30

Srbskému dramatikovi Milošovi Nikoličovi by asi ani vo sne nenapadlo, že jeho hra o tom, ako služba vlasti mieša osudy ľudí, by mohla byť kontroverznou práve pre niekoho, kto sa na ňu chorobne odvoláva.

Jeho absurdná, miestami trpká komédia Kováči nás zavedie do nemeckej kováčskej dielne, kde sa po vojne stretávajú traja kováči, bývalí vojaci prepojení osudmi aj svojimi rodmi. Práve to ich však doženie do takého zúfalstva, až stoja pred existenciálnou otázkou, kto dnes ich vyhne vlastne potrebuje.

Na scéne bratislavského A4 - Nultého priestoru dnes s touto hrou vystúpi divadelný súbor Jána Chalupku z Brezna. Na slovenskej divadelnej scéne pôsobí už vyše 90 rokov a patrí medzi najaktívnejšie amatérske súbory u nás.

O to ťažšie verejnosť znáša, že v minulých dňoch musel čeliť tvrdej cenzúre - jeho predstavenie Kováči totiž v polovici prerušil Marián Kotleba.

Gestom solidarity má byť možnosť účinkovať dnes večer na bratislavskej scéne, kde súbor dohrá svoje predstavenie do konca. Pred predstavením o 18. hodine prebehne aj diskusia.

O tom, či sme ako občianska a kultúrna verejnosť v čase pred voľbami zanedbali niečo dôležité, čo nás čaká po voľbách a čo môžeme ako kultúrna verejnosť robiť, bude diskutovať Bohdan Smieška so Zorou Jaurovou, Andrejom Zmečekom a Damasom Gruskom.

