Dve tváre, dvojitá zodpovednosť

Výtvarníčka Katarína Slaninková predstavuje svoju ilustrátorskú aj voľnú tvorbu

21. mar 2016 o 17:46 Eva Andrejčáková

Dve tváre

Výstava / Galéria P. M. Bohúňa Liptovský Mikuláš, do 2. apríla

Katku Slaninkovú majú ľudia často zaškatuľkovanú ako ilustrátorku. Nie je to žiadna chyba, veď má za sebou ilustrátorskú prácu na takmer štyridsiatich knihách pre deti aj dospelých.

Popri čarovných knižných obrázkoch príbehov je však zaujímavé hľadať si cestu aj k jej voľnej tvorbe. Dva tvorivé svety sú pre ňu zároveň dvoma druhmi myslenia s celkom odlišnou zodpovednosťou.

V modrej izbičke (zdroj: )

Kým v ilustráciách do hĺbky študuje tajomstvá literárneho príbehu, aby dolovala na papieri prejavy charakterov ich hrdinov, voľná tvorba sa pýta na svet z takmer neuchopiteľného bodu.

Voľné kresby Katky Slaninkovej sú intenzívne ako maľby, takú dôležitosť a váhu dáva ceruzke u nás máloktorý kresliar. Pracuje s ňou ako so štetcom, rešpektujúc mäkkosť, čistotu a farbu papierového podkladu.

Dlho je to hra jej samej so sebou, akýsi nekonečný obrad, počas ktorého sa zrazu ženské a mužské symboly v jej obrázkoch zlejú do obrazu človeka ako celku. Cez túto harmóniu hľadá podobu svojho rozpoloženia, vzdávajúc pritom hold čiernej a bielej farbe vo všetkých odtieňoch, v ich sile a jemnosti zároveň.

Tajomstvá mojej ulice (zdroj: )

Až potom nachádza názvy svojich obrazov, nerada ich totiž necháva bez mena. Neraz sa vynájde aj vo veršoch slávnych básnikov.

Po výstave v bratislavskej Galérii 19 predstavuje tvorbu Kataríny Slaninkovej Galéria Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši. Dve miestnosti ponúkli možnosť priblížiť obe autorkine polohy - ilustračnú aj voľnú tvorbu.

Filigránska práca s pentelkou, ako ju vystihla kurátorka Barbora Vyšňanová, ukrýva za sebou stovky tenučkých ťahov a zhlukov miniatúrnych čiar ako spleti prchavých pocitov a myšlienok. Autorka ich formuje ich do pevnej podoby, odhaľuje tak seba a odráža nás.