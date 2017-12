viedeŇ

Provokujúce celebrity na fotografiách

15. apr 2005 o 0:00

Trojročné mláďa polárneho medveďa bieleho vyzerá spod svojej matky Olinky vo výbehu viedenskej zoologickej záhrady v Schönbrunne počas prvého predstavenia nového prírastku verejnosti. FOTO - TASR



Viedenský dom umenia Kunst Haus ponúka retrospektívu francúzskej fotografky Bettiny Rheimsovej. Výstava 133 fotografií vznikla v spolupráci s parížskou galériou Jérôme de Noirmont.

Hlavnou témou Rheimsovej fotografií je lesk, očarenie, príťažlivosť, jednoducho glamour. Žiadna sentimentalita, nostalgia, dokonca ani krása, i keď môže byť pomocným elementom.

Vo svojich snímkach produkuje zámerne prehnane štylizovanú skutočnosť - pretože glamour nie je koniec koncov nič iné ako ilúzia. Príliš načerveno namaľované ústa, nedbalo visiaca cigareta v kútiku úst alebo modelky vo zvodných polohách - to sú jednoznačné poznávacie znaky.

Provokujúce portréty a akty prezentujú aj hviezdy ako Claudiu Schiffer, Angelinu Jolie a Madonnu ale i bezmenné modelky-amatérky ako striptérky či predavačky.

Výstava s názvom Erotika & glamour v Kunst Haus Wien (Untere Weißgerberstrasse 13) bude prístupná verejnosti denne od 10.00 do 19.00 do 24. apríla.

V Prátri otvoria kasíno

S príchodom jari a pod mottom príď a vyhraj otvorili najväčšie kasíno v Európe. Interiér je v egyptskom štýle faraónskeho obdobia a nové zábavné centrum v areáli viedenského Prátru sa nachádza na ploche viac ako 2700 m2 na dvoch úrovniach.

Zaujímavá fasáda Casina Admiral Prater je prirodzeným pokračovaním architektúry veľtržného centra Wiener Messezentrum, zároveň korešponduje s novým konceptom viedenského Prátru. K hlavným atrakciám patria početné veľkoformátové obrazovky, na ktorých sa budú zdarma premietať medzinárodné športové súťaže. Návštevníci môžu denne od šiestej hodiny rannej až do jednej hodiny nočnej skúšať šťastie v rôznych stávkach alebo hrať na hightech-hracích automatoch (s limitovanou stávkou 50 centov za jednu hru). Zábavné centrum disponuje i pódiom, ktoré bude slúžiť nielen na vystúpenia umelcov, ale aj na autogramiády a rozhovory s prominentnými hosťami a podobne.

HUDBA

Vienna Blues Spring April 05

16. 4. Jeerleader o 20.30

18. 4. Walter Trout & The Radicals & Bottle Up & Go! o 20.30

19. 4. T. M. Stevens & Shockazooloo o 20.30

20. 4. Fall In Blues o 20.30

21. 4. Anson Funderburgh & The Rockets feat. Sam Myers o 20.30

Jazzland, Franz-Josefs-Kai 29

15. a 16. 4. Mojo Blues Band o 21.00

18. 4. Spechtl Hodas Weiss o 21.00

19. 4. Natascha and the Bluescrackers o 21.00

20. 4. Joe & Co. o 21.00

21. 4. Teddy Ehrenreich Bigband o 21.00

Joe Zawinul's Birdland, Hilton Vienna/Stadtpark

V rámci festivalu Balkan Fever:

18. a 19. 4. Balkan Winds o 21.00

Gasometer, Guglgasse 12

18. 4. Millencolin & Support o 20.00

19. 4. Stefan Gwildis o 20.00

20. 4. Konstantin Wecker o 20.00

Porgy & Bess, Riemergasse 11

15. 4. Fritz Pauer o 21.00

16. 4. Sebastiano Tramontana, trombon - Joelle Léandre, bass o 20.00

DIVADLÁ

BURGTHEATER WIEN, Dr.-Karl-Lueger-Ring 2

15. 4. Elfriede Ott & Fritz Muliar: Ako sa Rakúsko hryzie a smeje o 20.00

16. 4. Th. Bernhard: Sila zvyku o 20.00

20. 4. G. E. Lessing: Múdry Nathan o 19.30

AKADEMIETHEATER, Lisztstrasse 1

15. 4. B. Srbljanovič: God Save America o 20.00

17. Bunbury: Život je vážny o 18.30

18. 4. E. Jelineková: Babel o 20.30

20. 4. A. Ostermaier: Po prekážkach o 20.30

JOZEFSTADT, Josefstädter Strasse 24-26

15. 4. J. Nestroy. Kampl o 19.30

18. 4. J. Nestroy. Kampl o 19.30

19. 4. G. E. Lessing: Minna von Barnhelm o 19.30

22. 4. A. Schnitzler: Slečna Elza o 19.30

VYBRANÉ VÝSTAVY

Albertina, Albertinaplatz 1

do 24. 4. William Eggleston

do 28. 8. Od Goyu po Picassa

Židovské múzeum, Dorotheergasse 11

do 24. 4. Franz Schreker

Kunst Haus Wien, Untere Weissgerberstrasse 13

do 24. 4. Bettina Rheimsová - Retrospektíva

Múzeum nábytku - Hofmobiliendepot, Andreasgasse 7

do 24. 4. Audrey Hepburnová. Fotografie Boba Willoughbyho

Wien Museum Karlsplatz, nám. Karlsplatz

do 24. 4. John F. Kennedy. Konferencia vo Viedni v roku 1961. Chruščov a Kennedy

KUNSTHALLE Wien - MuseumsQuartier, Museumsplatz 1

do 15. 5. Yang Fuong

MAK - Rakúske múzeum úžitkového umenia, Stubenring 5

do 22. 5. Peter Eisenman

do 10. 7. "La Cubanidad". Kubánske plagáty 1940 - 2004

Leopoldovo múzeum - MuseumsQuartier, Museumsplatz 1

do 30. 5. Karl Anton Fleck

Arnold Schönberg Center, Palac Fanto 3

do 5. 6. Maliar Arnold Schönberg

Umeleckohistorické múzeum, nám. Maria-Theresien-Platz

do 19. 6. Bernardo Bellotto

Albertina, Albertinaplatz 1

do 19. 6. Piet Mondrian

MUMOK - Múzeum moderného umenia, Museumsplatz 1

do 19. 6. Svetlo a farba ruskej avantgardy 1910 - 1930

do 3. 7. John Baldessari

BA-CA Kunstforum, Freyung 8

do 24. 7. René Magritte

Múzeum Lichtensteinovcov, Fürstengasse 1

do 2. 10. Giovanni Giuliani (1664 - 1744)

Schrekerove partitúry a rukopisy v múzeu

Židovské múzeum pokračuje v najnovšej prezentácii série výstav venovaných tzv. hudbe prelomu. Séria odštartovala minulý rok profilmi známych komponistov Hansa Gála a Egona Wellesza. Tento rok pokračuje výstavou venovanou ďalšiemu hudobnému predstaviteľovi obdobia pred 2. svetovou vojnou, Franzovi Schrekerovi. Aktuálna prehliadka múzea je prístupná do 24. apríla.

Franz Schreker patril k významným operným komponistom svojej generácie. Jeho omamujúci svet zvukov otváral perspektívy, ktoré až po desiatkach rokov rozvinuli vo svojej hudbe Witold Lutoslawskis alebo György Ligetis. Schreckerova odvážna operná dramatizácia sa v predstihu približuje obrazovej reči filmu. Svojimi najznámejšími hudobnými drámami Vzdialený zvuk, Poznačení či Zlatokop hľadal nové cesty psychologického divadla hudby.

Výstava ponúka pohľad do hudobnej a opernej histórie na rozhraní medzi jugendstilom vo Viedni a tzv. novou večnosťou v Berlíne, medzi romantikou a modernou - do kultúrnych dejín jednej pohnutej epochy. Po prvýkrát je prezentovaná veľká časť Schrekerovej pozostalosti ako partitúry, rukopisy, osobné dokumenty a fotografie historických predstavení.

Výstava v Židovskom múzeu (Dorotheergasse 11) je prístupná v centre Viedne denne od nedele do piatku od 10.00 do 18.00, vo štvrtok do 20.00.

pripravila compress - Kancelária mesta Viedeň

Bettina Rheimsová: Sibyl Bucková, Paríž 1996.