Obama urobil zo svojej funkcie happening, teraz predviedol kubánsky slang

Americký prezident nahral video s populárnym kubánskym komikom.

22. mar 2016 o 12:29 Kristína Kúdelová

Pri historickej návštevy Kuby sa znovu potvrdilo, že s Obamovcami prišla do Bieleho domu šou. Prezidentský pár rád tancuje, spieva a nahráva videá a teraz sa Barack Obama podujal nadviazať telefonický dialóg s obľúbeným kubánskym komikom Pánfilom. Skeč trvá tri a pol minúty.

Pánfilo predstiera, že chce len zistiť predpoveď počasia, preto volá do Bieleho domu, a potom sa nesmierne čuduje, že natrafil rovno na prezidenta, tesne pred tým, ako nastúpil do lietadla a odcestoval do Havany, ako prvý americký prezident po päťdesiatich rokoch. Začala priateľská debata, Obama prešiel do španielčiny a použil aj kubánsky slang. Spýtal sa: Qué bolá? Ako sa máš?

(zdroj: TASR/AP)

(zdroj: TASR/AP)

Potom hovoril o kubánsko-americkom priateľstve a potom si od komika nechal vysvetliť, že na colnici bude lepšie, keď nebude mať so sebou veľa vecí.

Predpokladalo sa, že Barack Obama zájde na koncert Rolling Stones, ktorý bol naplánovaný na rovnaký čas. Nakoniec ho však organizátori posunuli o tri dni neskôr, bude tento piatok. Skupina to komentovala: „Sme radi, že našim predskokanom bol práve pán prezident.“