Slovenský jazz nie je nedostatkovým tovarom

V štvrtom ročníku hudobných cien Esprit je tesno, súťaží až sedemnásť albumov.

22. mar 2016 o 15:00 Monika Grešová

Podpora tvorivosti slovenských jazzmanov aj objektívna konfrontácia laickej a odbornej verejnosti. To je hlavnou myšlienkou projektu Esprit, ktorý už štvrtý rok organizuje portál Jazz.sk. To, že minulý rok bol v tomto hudobnom žánri veľmi plodný, dokazuje aj skutočnosť, že do súťaže o najlepší jazzový album roka sa dostalo až sedemnásť interpretov.

“Vynikajúcim signálom na tohtoročnom Esprite je fakt, že takmer polovica zo sedemnástich nominovaných albumov patrí k debutom. Mladí ľudia chcú hrať jazz, venujú sa mu a nahrávajú kvalitné cédečka. Pridávajú sa tak k našej generácii a vzniká tu bohatá scéna”, hovorí hudobník a realizátor ocenenia Boris Čellár.

Minulý rok získal ocenenie basgitarista Juraj Griglák. Hudobník, ktorého už roky vídať v najrôznejších jazzových formáciach a v spoluprácach so zahraničnými muzikantmi, vtedy zaujal so sólovým albumom Time to Fly.

Ukážky albumov aj profily tohtoročných nominovaných sú zverejnené na webstránke jazz.sk, za víťaza Ceny verejnosti ESPRIT je možné hlasovať do 15. apríla. Vyberať môžete zo sedemnástich nominovaných nahrávok:

AMC Trio - Very Keen Attack

Anton Jaro & Jazz na Ex - Spacetime

Groove Hub - Enter the Hub

Ingrid Bezak - Deep Inside

Jana Bezek Trio - Cracow

Juraj Schweigert & The Groove Time - Novelty shop

Ľuboš Šrámek & His E. E. Artsemble feat. Peter Erskine - White Dream

Kaunis Five - Kulosaari

Luboš Brtáň Organ Section - Steps Into the Past

Lukáš Oravec Quartet feat. Vincent Herring - Piotrology

Martin Uherek - Walkin´ My Own Way

Miloš Železňák Trio - V bezvetrí a bezčasí

Ondrej Juraši - Post

Pavel Morochovič Trio - Awakening

Saxophone Syncopators - Good Morning Ragtime

Sisa Michalidesová & Benito Gonzalez - Dream Rhapsody

Sisterhood of Klangpedal - Sisterhood of Klangpedal

Hlavné ocenenie, Cenu odbornej poroty Esprit za najlepší jazzový album roka, vyberie porota zložená z hudobných žurnalistov, kritikov a promotérov v oblasti jazzu. Slávnostný večer s odovzdávaním ocenení Esprit sa uskutoční 30. apríla 2016 v Mestskom divadle P.O. Hviezdoslava v Bratislave. Naživo sa predstaví Lukáš Oravec Quartet aj Sisa Michalidesová a Benito Gonzalez