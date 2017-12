Divadlo Jána Chalupku hrá aj prezidentovi

Breznianski divadelníci dnes dohrajú predstavenie v Bratislave. Bude sa diskutovať o nehoráznostiach v kultúre

22. mar 2016



Sú štáty, čo majú za prezidenta rozumného, kultivovaného človeka s dobrým srdcom, ktorý má jasno v tom, aké dôležité je rozvíjanie zdravého kultúrneho podhubia v jeho krajine.

Ten náš k takým prezidentom patrí, hoci po zdrvujúcich parlamentných voľbách, ktoré Slovenskom nedávno prehrmeli, ostáva ešte prekvapujúcejšie, že sme si ho vôbec dokázali zvoliť.

Teraz musí Andrej Kiska stáť zoči-voči realite, ktorá potvrdila, že veci sa vďaka slobodnej voľbe majú aj horšie. Preto dnes večer zavíta do bratislavského A4 Nultého priestoru na predstavenie Divadla Jána Chalupku Kováči.

Bratislavské nezávislé kultúrne centrum pozvalo brezniansky súbor ako znak solidarity po tom, čo si šéf ľudákov, župan a najnovšie aj poslanec Marián Kotleba dovolil pred pár dňami svojvoľne prerušiť ich predstavenie a zakázal im ho dohrať.

"Nie každá divadelná hra nám musí vyhovovať, nie z každého filmu odchádzame z kina spokojní. A mnohým sa určite stalo, že odložili knihu a už sa k nej nikdy nevrátili. V tom je krása a pestrosť umenia. Každý si môže slobodne vybrať, čo vyhovuje jeho vkusu, kritizovať, čo sa mu nepáči, a chváliť to, z čoho je nadšený. Je však neprípustné, aby niekto ako pán Kotleba z pozície moci prerušil a zakázal pokračovať v divadelnom predstavení. A dokonca podával trestné oznámenie na divadelníkov pre obsahu divadelnej hry. To je konanie za hranicou slušnej a slobodnej spoločnosti," napísal prezident Kiska vo svojom facebookovom statuse.

Ľuďom, ktorí do divadla nikdy nevkročili, sa možno do neba volajúca drzosť a arogantné zneužívanie moci zdajú zábavné a pokojne by toho naničhodníka, ktorého meno radšej už ani nevyslovujme, išli voliť opäť.

Aj preto aktivisti a umelci volajú po veľkej potrebe diskusie. Nie jednej, ale stovkách, a nielen v Bratislave v kruhu tých, čo si iba pritakávajú a nič sa tým nerieši, ale po celom Slovensku - v divadlách, kultúrnych centrách a najmä v školách, kde servilné a lokajské správanie vedenia môže otupovať myslenie tých najmladších a legitimizovať neofašistické postoje.

"Takých ako Kotleba by som po posledných skúsenostiach do divadla ani nepustil," hovorí Bohdan Smieška. Dnes večer o 18. hodine, ešte pred predstavením breznianskeho divadla, bude v spoločnosti Zory Jaurovej, Andreja Zmečeka a Damasa Grusku diskutovať aj na tému spomínanej nehoráznosti.

To, čo ako kultúrni manažéri pociťujú, je akési obecné prázdno a nedostatok kultúry v programoch takmer všetkých politických strán, počnúc Mostom-Híd a končiac SaS, ktorá by najradšej zrušila fond pre umenie. "Po tom, čo hrozilo, že ministrom kultúry bude Ján Podmanický, propagátor slovákštátu, máme byť vlastne radi, že ministrom kultúry je Marek Maďarič," hovorí smutne Smieška. Preto spoločneotvárajú otázku, čo môže v tejto chvíli kultúrna obec robiť, aby sa KULTÚRNA politika slušne presadila aj do politickej agendy.

