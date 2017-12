Posmrtne vydaný album pomáha Jeffovi Buckleymu prežiť dlhšie

Bol to jeden z najlepších spevákov. Na to, aby zažiaril, mu stačil jediný album. Počuť ho môžete na Spotify.

22. mar 2016 o 15:47 Marek Hudec

Obal albumu You and I zosnulého Jeffa Buckleyho z roku 2016. Obsahuje desať cover verzií.(Zdroj: Columbia)

Na to, aby sme ho považovali za jedného z najlepších spevákov, mu stačil jediný album. Mal tridsať, keď vstúpil do rieky Mississippi, chcel si len trochu zaplávať, no prúd ho uniesol. Americký folker Jeff Buckley však po sebe nechal bohatú zbierku hudobného materiálu, s ktorým posmrtne dobýja rebríčky.

Môžeme to čiastočne vnímať ako vypočítavosť nahrávacích spoločností, ktoré už dvadsať rokov skladajú Buckleyho nezverejnené piesne do ďalších a ďalších nahrávok, ale aj pomohli prežiť veľkému talentu ešte o trochu dlhšie. Archív jeho tvorby zrejme nemá dna, dôkazom je najnovší album You and I.

Sprístupnený bol v prvej polovici marca, zdarma ho môžete počuť na internetovej službe Spotify. Obsahuje desať demo nahrávok z roku 1993, dlho sa považovali za stratené. Osem piesní sú cover verzie (napríklad od Boba Dylana, či od The Smiths), jedna je nová a nájdeme tu aj prvý pokus zvukovo zaznamenať Buckleyho hit Grace.

video //www.youtube.com/embed/in7DzwvN5Zc

Ak poznáte štúdiovú verziu skladby, táto nová vás zrejme prekvapí. Znie oproti pôvodnej rockovej oveľa temnejšie, pochmúrnejšie, ale aj silnejšie. Ešte viac v nej vynikne Buckleyho jedinečne sfarbený, zastretý hlas, sprevádza ho len duniaca ozvena osamelej španielky. Ako môže po sebe človek zanechať takú neslabnúcu energiu?

Album You and I samozrejme nepatrí k tej najčerstvejšej hudbe, no jeho znepokojivá atmosféra vás môže na niekoľko večerov opantať ako zradný prúd rieky.