Tieto piesne predpovedajú budúcnosť slovenskej hudby

Kto vypovedá viac o slovenskom hudobnom vkuse: Kontrafakt, Korben Dallas alebo Jana Kirschner? Pokúsili sme sa to číselne vyjadriť.

Najhranejšou slovenskou skladbou v našich rádiách je už niekoľko týždňov balada Anjel od Desmodu. Skutočne však text plný klišé a ikskrát prevarená melódia reprezentuje to, čo by sme všetci chceli počúvať?

Ak si pieseň nájdeme na youtube, zistíme, že má len niekoľko stotisíc prehraní, a teda za tri mesiace nevyvolala nejaký veľký masový záujem.

Problémom teda je, že si ťažko môžeme o slovenskej hudbe vytvoriť celistvý obraz: ak ste sledovali ocenenia Radio_Head Awards, zistili ste, čo je populárne v alternatíve, v médiách si prečítate, čo je výnimočné pre publicistov, rádiá robia vlastný výber a niečo iné vám povie počet prehraní na youtube.

video //www.sme.sk/vp/33506/

Denník New York Times pred týždňom publikoval zoznam 25 piesní, ktoré predpovedajú, kam smeruje hudba. Redaktori sa v ňom snažili zhrnúť, kto určuje trendy budúcnosti a ktoré piesne nás obklopujú zo všetkých strán a na ktoré nevieme zabudnúť, ani keby sme chceli.

Vo výbere sa ocitli napríklad Coldplay, David Bowie, ale aj Kendrick Lamar či Run the Jewels. Ak by sme tento model chceli uplatniť na slovenskú scénu, čo by charakterizovalo domácu identitu a vkus?

Zozbierali sme pesničky, ktoré nás vo verejnom priestore obklopovali posledné dva roky a ktoré určujú trendy: vyberali sme na základe prehraní na youtube, ale aj s ohľadom na rôzne žánre, hudbu masovú a alternatívnu.

Z výberu vyplýva, že na Slovensku obľubujeme motivačné texty, inšpiráciu zahraničnými hviezdami a nečakane aj domáci folklór.

Škoda, že si dôkladnejší rešerš nerobia samotné rádiá, ináč by ich dramaturgia bola oveľa bohatšia.

Billy Barman - Traja

video //www.youtube.com/embed/2mThB5Z4MlU

Britpop v slovenských reáliách

Na Slovensku síce vzniklo veľa kapiel inšpirovaných britpopom, no tou najúspešnejšou je pravdepodobne Billy Barman. Text: „ Sme traja, na to všetko, čo sa deje okolo nás dvoch,“ si pred dvoma rokmi pospevovali všetci mestskí hipsteri, pre ktorých vrcholom leta je festival Grape. Na youtube si pieseň Traja prehrávali 300-tisíckrát.

Rovnako ako Fallgrapp aj Billy Barman pridávajú k štýlu známemu zo zahraničia vlastný prídavok: slovenské reálie, témy zo starých domácich mýtov a melódie z ľudoviek. Vidieť ich môžeme niekoľkokrát ročne a napriek tomu nenudia. Aj keď ich na komerčných staniciach zatiaľ často nepočuť, je viac než pravdepodobné, že v ich stopách pôjde niekoľko mladých kapiel.

Celeste Buckingham - Crushin' My Fairytale

video //www.youtube.com/embed/t-fCCC3fxRU

Skvelá angličtina u nás chýba

Na Slovensko mala prísť jej rodina pôvodne len na rok, nakoniec zostali dlhšie a Celeste vyrastala v Borinke pri Bratislave. Najskôr sa preslávila ako jedna z finalistiek súťaže Česko-Slovenská SuperStar v roku 2011, singel Run run run zožal obrovský úspech doma aj v zahraničí.