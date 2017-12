Spevák Sex Pistols: Kráľovná je dôležitá ako vodič nákladiaku (rozhovor)

John Lydon sa považuje za kráľa punkerov, to je podľa neho dôvod, prečo ho všetci vykrádajú

23. mar 2016 o 13:38 Marek Hudec

Odmietol byť rytierom a nevoňala mu ani Rock´n´rollová sieň slávy. Spevák Sex Pistols JOHN LYDON alias ROTTEN narúša pohodlie britskej monarchie i hudobných vydavateľov. S kapelou Public Image Limited vystúpi v Bratislave 17. mája.

Asi sa vás to pýta každý, no neodpustím si: Punk je mŕtvy?

„Mnohí, ktorí sa za punkerov považovali, zomreli. Mňa kedysi poctili titulom kráľ punkerov a zatiaľ mi nikto opak nedokázal. A svojim poddaným som nikdy nekázal násilie, kázal som len slobodu a pevnú vôľu.“

Nikdy vás vo vašej kariére neobmedzovali vonkajšie vplyvy?

„Chránim si svoju obchodnú značku. Na začiatku mi bolo ponúknuté potešenie vstúpiť do kapely, a nikdy som ho nezneužil. Neustále hovorím pravdu, súvisí to s chorobami môjho detstva. V skorom veku som stratil pamäť a odvtedy som úprimný, lebo jedine pravdu som vtedy vedel spracovať.“

So Sex Pistols vás uviedli do Rock´n´rollovej siene slávy. Bola to len úprimnosť, keď ste povedali, že celá inštitúcia je hnoj?

„Trochu ste to poplietli, no skutočne sme neboli veľmi poctení. Nevieme, kto za tou inštitúciou stojí, no pravdepodobne veľké nahrávacie spoločnosti a tie mi nikdy nič nedarovali zadarmo, tak som im tú službu oplatil. Bojoval som dlho a udatne, aby som sa oslobodil od zmýšľania veľkých korporácií, ich kontroly a stal sa úplne nezávislým.“

video //www.youtube.com/embed/yqrAPOZxgzU

Obávali ste sa niekedy, že keď sa oslobodíte od korporácie, zrazu stratíte publikum?

„Preto si na seba zarábam hlavne koncertmi. Public Image Limited sme stvorili ako kapelu pre pódiá. To je všetko. Nepotrebujem slávu a bohatstvo z nahrávacích spoločností. Viem, že vám nasadia obojok a vaše nápady potom použijú slabší umelci. Jediným rizikom nezávislosti je stabilita, napriek tomu sa mi dlho darí držať kapelu pohromade.“

Raz z vás chceli spraviť rytiera, odmietli ste.