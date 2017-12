Julia Robertsová chce účinkovať v Newmanovom poslednom filme

BRATISLAVA 15. apríla (SITA) - Americká herečka Julia Robertsová by rada spolupracovala na poslednom filme legendárneho herca Paula Newmana. Ako povedala, rada by si v tomto filme zahrala jeho priateľku.

Hollywoodsky veterán prednedávnom ohlásil, že sa chystá nakrútiť už len jeden film a tým sa rozlúčiť so svojou filmovou kariérou. Julia sa s ním stretla pred televíznymi kamerami v rannej show Good Morning America a požiadala ho o spoluprácu na tomto projekte. "Urobte to so mnou. Myslím to vážne. Zahrajte si môjho priateľa," povedala herečka a Newman nadšene súhlasil. V poslednom filme Paula Newmana by sa mal objaviť aj jeho herecký kolega a priateľ Robert Redford, s ktorým účinkoval v legendárnom filme Butch Cassidy And Sundance Kid.