Novinári sa vám dostanú pod kožu, tvrdí Rachel McAdams

Kto s kým vlastne robí rozhovor? Aké to je byť reportérom, zistila herečka Rachel McAdams.

24. mar 2016 o 15:15 Alena Štifilová

Stvárňovať skutočnú postavu, ktorá navyše stojí hneď vedľa režiséra a pozerá sa, ako vám to ide, nie je nič príjemné. Rovnako to cítila i Rachel McAdams, hoci sa na svoju rolu v snímke Spotlight poctivo pripravovala.

Len čo dostala do rúk scenár o skupine bostonských novinárov, ktorí v roku 2001 odhalili prípady zneužívania detí katolíckymi kňazmi, sa so svojou postavou, novinárkou Sachou Pfeifferovou, spojila. Najprv opatrne, cez e-mail, potom telefonicky a nakoniec nasadla na lietadlo do Bostonu a so 44-ročnou reportérkou a jej manželom strávila celý víkend.

Ešte predtým dlhé hodiny počúvala rozhlasové rozhovory, ktoré nahrala počas sedemročného pôsobenia v rozhlase. Vedela, aké otázky dáva, akú intonáciu hlasu má, napriek tomu sa na novinárku ocenenú spolu s kolegami Pulitzerovou cenou stále obracala s otázkami.

„Keď ste robili interview, používali ste zápisník alebo počítač?“ pýtala sa. „V redakcii ste mali obuté tenisky alebo topánky na vysokom podpätku? Ak lodičky, tak aké vysoké?“

Šestica bostonských novinárov najprv nebola nadšená, že Hollywood chce o nich nakrútiť film. Urobí z toho absurdnú osobnú drámu, nafúkne to a zveličí, obávali sa.

A keď sa ich známi pýtali, prečo oni sami nenapísali scenár a nepredali ho, čudovali sa, že kto už by sa len zaujímal o ich investigatívu. „Ani vo sne nám nenapadlo, že to, ako sme získali príbeh, by mohol byť zaujímavý príbeh,“ hovorí Sacha Pfeiffer.

Snímka Spotlight nakoniec získala šesť nominácií na Oscara a dve z nich, za najlepší pôvodný scenár a najlepší film roka aj premenila.

Novinárka Sacha Pfeiffer s herečkou Rachel McAdamsovou, ktorú ju vo filme Spotlight stvárnila. (zdroj: SITA/AP)

Snímka Spotlight získala Oscara za najlepší film. (zdroj: OUTNOW.CH)

Kto s kým robí rozhovor?

„Film veľmi realisticky zobrazil, ako sme na prípade pracovali,“ hovorí Sacha Pfeiffer pre portál TheCelebrityCafe.com. „Myslím, že len vďaka režisérovi, scenáristovi a hercom, ktorí robili všetko, aby nás spoznali a konzultovali všetko, od prvého riadka scenára až po poslednú klapku.“

„Novinár musí byť introvert a extrovert zároveň,“ opisuje Rachel McAdams svoj dojem z reportérov Boston Globe. „Tiež som si všimla, že vás dokážu upokojiť. Cítite sa s nimi uvoľnene a príjemne.“

Že robia svoju prácu dobre, si uvedomila veľmi rýchlo. Zakaždým, keď bola presvedčená, že s nimi robí rozhovor, sa to nenápadne zvrtlo a ku koncu zistila, že sa o nich nedozvedela takmer nič. Zato o sebe im porozprávala neúrekom. „Vedia sa vám dostať pod kožu,“ priznáva.

Rachel McAdams je trochu zvláštna hollywoodska hviezda. Pred desiatimi rokmi, keď nakrútila snímky Zápisník jednej lásky, Protivné baby a Ako uloviť družičku, ju magazín Vanity Fair oslovil s ponukou fotografovania na obálku.

Chceli na nej mať trojicu mladých, krásnych a úspešných herečiek a vybrali si Scarlett Johansson, Keiru Knightley a Rachel McAdams. Fotografkou mala byť sama Annie Leibovitz.

Nič lepšie si na začiatok dobre sa rozbiehajúcej kariéry nemohla želať. Keď však prišla do ateliéru a zistila, že obe herečky súhlasili s tým, že budú pózovať nahé,