Ozzy hovoril s A. Cooperom o rockovej histórii

15. apr 2005 o 13:30 SITA

BRATISLAVA 15. apríla (SITA) - Počas nočnej rozhlasovej show amerického rockera Alicea Coopera sa medzi jeho hosťami objavil aj Ozzy Osbourne. Ten spomínal na rockové legendy minulosti. "Nie je nič jednoduchšie ako skladba You Really Got Me od skupiny The Kinks. Ten singel som si hral tak často, až som si musel ísť kúpiť druhý," povedal Ozzy. Na otázku o najdôležitejších hudobných vplyvoch Ozzy nezabudol spomenúť The Beatles. "Skutočnou hudobnou tragédiou je rozpad skupiny Guns N' Roses. Spolu boli dokonalí, potom si Axl Rose prečítal nejaké lístky v čaji a všetko sa rozpadlo," dodal obľúbený spevák.