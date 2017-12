Zdeněk Svěrák oslavuje osemdesiatku

Znie to neuveriteľne, ale Zdeňek Svěrák oslavuje 80 rokov. Na komédiách, v ktorých hral a ku ktorým napísal scenáre, vyrastali generácie a staroba k nemu akosi nesedí.

24. mar 2016 o 11:28 Iris Kopcsayová

Čo film, to trhák a jeden z filmov, na ktorých sa herecky a scenáristicky podieľal, sa tak aj volá: Trhák. V roku 1980 ho nakrútil režisér Zdeňek Podskalský, scenár napísal Zdeněk Svěrák spolu so svojím autorským dvojčaťom Ladislavom Smoljakom, zosnulým pred šiestimi rokmi.

Dvojica S + S sa síce do povedomia zapísala vďaka filmovému plátnu a televíznej obrazovke, no až do konca Smoljakovho života sa divákom títo dvaja osobití tvorcovia spájali najmä s populárnym Divadlom Járy Cimrmana. Hlášky z divadelných hier cimrmanovcov, tak ako aj z mnohých filmov, na ktorých Svěrák participoval, vedia fanúšikovia naspamäť.

Jáchyme, hoď ho do stroje!

Prvým televíznym filmom, na ktorom sa Svěrák scenáristicky podieľal, je hudobná komédia Třicet panen a Pythagoras z roku 1973 s Jiřím Menzlom v hlavnej úlohe, ale prvý úspešný a najnavštevovanejší film dvojice Svěrák – Smoljak je komédia Jáchyme, hoď ho do stroje! s Luďkom Sobotom z roku 1974.

Film videli tri milióny divákov. Keďže režisér Oldřich Lipský akosi nevedel v scenári nájsť roly, ktoré by si autorská dvojica mohla zahrať, navrhol im, aby si postavy pre seba dopísali. Tak sa zrodil psychológ Klásek a vedúci autoservisu Karfík. Jeho hláška – Neber úplatky, neber úplatky, nebo se z toho zblázníš - zľudovela.

Ďalšia kultová komédia – Marečku, podejte mi pero! – prišla v roku 1976. Stačí povedať vetu: „Hliník se odstěhoval do Humpolce“ alebo „Hujer, metelesku blesku“ a vieme, o čom je reč.

Ladislav Smoljak učil na večernej škole v Brandýse nad Labem dvoch študentov, ktorí sedeli v prvej lavici a podávali mu tabuľky a pero. Odtiaľ prišla inšpirácia a pre postavu Tučka s autentickou vetou: „Pero dávám já, ty půjčuješ tabulky!“

Filmovému historikovi Pavlovi Taussigovi zas Svěrák prezradil: „Postava žiaka, ktorý môže chrliť látku iba vtedy, keď chodí, je vytvorená podľa môjho spolužiaka Frantu Svátka, významného historika. Vtedy boli obavy, aby veselohra z večernej školy, kam chodia omnoho starší žiaci než učitelia, nebola kvalifikovaná ako zosmiešňujúca pracujúcich. Museli sme dať preč kus scény, v ktorej sa riaditeľ školy prihovára rodičom. Členom komisie sa zdal prejav príliš bláznivý, predsa len to je riaditeľ, nomenklatúrny káder...“