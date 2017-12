Spevák skupiny Oasis pobúrený výberom novinky na singel zo strany Sony Records

15. apr 2005 o 13:30 TASR

Londýn 15. apríla (TASR) - Speváka britskej rockovej formácie Oasis Noela Gallaghera pobúril postup spoločnosti Sony Records, ktorá sa rozhodla vydať skladbu Lyla z nového albumu Don't Believe The Truth na singli. Frontman Oasis to označil za totálne neprijateľné.

Podľa jeho slov je škandalózne, keď ako šéf skupiny nemôže participovať na rozhodnutí, ktorú z nových skladieb budú ako prvú počuť fanúšikovia skupiny. Tá by, ak by jej to bolo umožnené, podľa jeho slov nezvolila na singel spomínanú kompozíciu, bosovia firmy však rozhodli inak.

Napriek pobúreniu však spevák potvrdil, že skupina Oasis nepomýšľa na odchod do ústrania, ani na ukončenie kariéry. "Vždy sme hovorili, že budeme hrať dovtedy, kým môj brat Liam udrží svoj účes. Ak by mal plešinu, respektíve si začal vlasy česať dozadu, potom s hraním prestaneme, nechal sa počuť pilier Oasis.