Batman vs. Superman: Pre koho vznikol tento film?

Kto čaká nenáročnú akčnú zábavu, bude prekvapený. Čaká ho úvaha o vzbure človeka proti Bohu.

25. mar 2016 o 17:29 Miloš Ščepka

Ak sa filmári pustia do projektu s rozpočtom okolo štvrť miliardy dolárov, musia si byť istí, že o ich produkt bude na trhu záujem. Komiksy a filmy o superhrdinoch, najmä tých najsuperhrdinskejších ako Superman a Batman, majú dostatok vďačného a najmä verného publika. No keď producenti do reklamy investujú vyše sto miliónov, znamená to, že chcú osloviť aj neoslovených. Tých, ktorí sa nepovažujú za vyznávačov Muža z ocele ani Netopierieho muža. Čím môže nový film režiséra Zacka Snydera, uvádzaný na Slovensku do kín pod názvom Batman vs. Superman: Úsvit spravodlivosti osloviť a zaujať bežné nefanúšikovské publikum?

Človek proti Bohu

Snímka priamo nadväzuje na predchádzajúci Snyderov film o Supermanovi Muž z ocele (2013). Namiesto zdĺhavého vysvetľovania zopakuje kľúčové scény – ale pohľadom Bruca Waynea, čiže Batmana. Katastrofa budovy Wayne Tower je rozhodujúci moment, v ktorom sa láme Batmanov vzťah k Supermanovi. Batman, človek posilnený technologickými výdobytkami, vidí v Supermanovi, bytosti z cudzej planéty, mimozemšťana, ktorý môže byť hnaný hocako ušľachtilými pohnútkami, nikdy nebude človekom.

Batman, človek posilnený technologickými výdobytkami. (zdroj: CONTINENTAL FILM)

Superman podľa Wayna stojí nad ľudstvom i nad morálkou ako vyššia bytosť, preto je nebezpečný. Batman v tomto filme nie je mladý pomstiteľ bezprávia, ale zrelý, životom obitý, opotrebovaný a do veľkej miery vykorenený muž.