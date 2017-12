Keď na stole v Oponiciach tancovala Josephine Bakerová

To sme ani nemuseli do Martina ísť, šomrem v duchu, keď sa motáme po jednosmerkách okresného mesta a budova na kopci sa nepribližuje. V e-mailovej pošte mám pätnásť strán odpovedí na tematické okruhy a otázky, o ktorých som chcel v priestoroch Slovenskej národnej knižnice debatovať s jej šéfkou Katarínou Krištofovou. Je február, o niekoľko dní sa začne mesiac knihy, a kam teda zájsť, ak nie do najhlavnejšej knižnice na Slovensku a potom aj do najkrajšej knižnice v Oponiciach?

U riaditeľky Krištofovej sa postupne vystriedajú viacerí kľúčoví pracovníci SNK, aby nám objasnili knižničnú problematiku z mnohých uhlov – vôbec sa netaja snahou predísť zjednodušeniam, aké sa v žurnalistických textoch často objavujú.

Ľubomír Jankovič autorsky odprezentuje nádhernú publikáciu Inkunábuly. Umenie európskych knižných tvorcov 15. storočia v zbierke SNK a hovorí o pripravovanej publikácii Slovensko a svet na starých mapách.

Augustín Maťovčík pripomína akcie a publikácie pri vlaňajšom roku Ľudovíta Štúra a presmeruje našu pozornosť na Alberta Škarvana, osobného lekára Leva Tolstého, a neobíde ani jeho nadštandardný vzťah k ženám.

Od ostatných kľúčových pracovníkov SNK sa dozvedáme o množstve zaujímavostí a pokladov v archívoch SNK; hlavu mám ako melón – useknem diskusiu po viac ako hodine a navrhujem prehliadku knižnice a digitalizačného pracoviska.

Dlho mi nebolo celkom jasné to personálne a argumentačné nasadenie, s akým riaditeľka a jej kolegovia prezentujú veľkosť a náročnosť úloh SNK nielen pri procese digitalizácie kultúrneho dedičstva.

Keď však o niekoľko dní čítam na blogu denníka SME drsnú kritiku priebehu a výsledkov digitalizácie od bývalého riaditeľa SNK Dušana Katuščáka, som v obraze predsa len trochu viac. Katuščák poukazuje na viaceré zlyhania v procese digitalizácie, riaditeľka ich v našej neskoršej e-mailovej korešpondencii odmieta.

Text v prílohe O knihách, zameraný na najvzácnejšie poklady v SNK, nie je najvhodnejším priestorom na investigatívne hľadanie pravdy či časti pravdy na jednej či na druhej strane sporu – a tak sa k nej ešte v budúcnosti vrátim.

V bielych rukavičkách

Zrejme aj tento latentný a stále neukončený spor dvoch posledných ministrov kultúry (Daniela Krajcera a Mareka Maďariča) a dvoch posledných riaditeľov SNK bol dôvodom nečakaného bonusu – zavedú nás totiž aj tam, kam sa bežný ani odborný návštevník knižnice nemá šancu dostať (sú to naše interné normy, tak ich pre vás vieme obísť, počujem počas cesty do depozitov, kde sú archivované tisícky kníh, periodík a dokumentov).

V depozitoch s presne udržiavanou vlhkosťou a teplotou je srdce knižnice. Regály sa rozostupujú a do rúk berieme vzácne knihy – Jana Cabadajová, vedúca oddelenia správy historických knižničných dokumentov a fondov, v bielych rukaviciach listuje vo vzácnych knihách, od najstaršej po (napríklad) vydanie denníka SME z 15. januára 1993...

Najstarším rukopisom, ktorý sa nachádza v Literárnom archíve SNK, je zlomok Graduálu z konca 11. storočia. Je to najstarší notovaný fragment z územia Slovenska.