Husľami opisuje krehkosť manželstva

Veselé skladby známeho huslistu Andrewa Birda zvážneli: rozprávajú o vzťahoch.

28. mar 2016 o 15:53 Marek Hudec

Papagáj stojí na dvoch vzájomne sa dotýkajúcich sa rukách a neisto hľadí von z obrázku. Ruky, rovnako ako operenec pravdepodobne symbolizujú nestálosť vzťahov, ktoré často stoja na vratkých základoch, sú krehké a nevyspytateľné ako vtáčik vypustený z klietky. Keby sme ho chceli zadržať nasilu, zrejme by uletel. Výjav veľavravne zdobí obal nového albumu amerického pesničkára Andrewa Birda a jeho téma je jasná.

Spevák a uznávaný multiinštrumentalista na ňom opisuje prvé roky manželstva, narodenie syna, a teda veľké životné zmeny. Aj keď tento motív môže na prvý pohľad pôsobiť pochmúrne, hudba na nahrávke znie sviežo, uvoľnene, jarne.

Možno aj preto vychádza oficiálne prvého apríla a nesie názov Are you series – myslíš to vážne? Skladby si niekoľko dní môžete vypočuť na stránke verejnoprávneho rozhlasu NPR.

video //www.youtube.com/embed/RZwtWExDmoI

Počúval ich aj Disney

Bird patrí na Slovensku k neznámym interpretom, aj keď má za sebou vyše dvadsaťročnú kariéru. Jedinečný cit pre strunové nástroje mu na jej začiatku otvoril dvere do legendárnej džezovej kapely Squirrel Nut Zippers.

Spolu s ostatnými hudobníkmi sa v nej snažil oživiť žáner swingu tým, že doň primiešali prvky rocku, či napríklad židovských folklórnych piesní. Stali sa vďaka tomu takými populárnymi, že ich výbušné tanečné skladby chceli púšťať aj v disneyovkách. Kapela sa bohužiaľ rozpadla, údajne preto, že dvaja jej členovia sa rozviedli, roztrhli kreatívnu spoluprácu a hudobníci sa potom dlho vláčili po súdoch.

video //www.youtube.com/embed/7sxFyu_U2go

Husle namiesto hlasiviek

Bird zostal sám, vydal sa na sólovú dráhu, no milovaný hudobný nástroj zostal v jadre jeho tvorby, raz to vysvetlil v rozhovore pre Pitchfork:

„Husle sú pre mňa najjednoduchším spôsobom vyjadrenia pocitov a myšlienok. So slákom pracujem podvedome ako s vlastným hlasom.“

Čím dlhšie sa však hudbe venoval, tým viac strácal záujem o džez a taktiež o zložité inštrumentálne kompozície pripomínajúce tvorbu skladateľov Bartóka a Debussyho. Bird sa v posledných rokoch preslávil ako autor jemných, veselých pesničiek plných hvízdania a pestrej zmesi nástrojov: okrem huslí aj gitár, mandolín, xylofónu a zvonkohier.

video //www.youtube.com/embed/IeuCE-iazeA

Keď sú problémy luxus

Jeho hudba sa stala komerčnejšou, do istej miery stratila tragickú hĺbku a poetiku (ako na jeho debute Music of hair), na druhej strane sa nikdy príliš nevnucovala a bola zrazu prijateľnou pre širší okruh poslucháčov aj hudobnú kritiku.

Tento štandard si zachováva na novinke Are you serious, vážna je len témou. Hudobník s poslucháčom komunikuje jednoduchým jazykom a príjemne plynúcou rytmikou.

Banálne to však nie je – pripomínajú skôr haiku: pod triviálnou formou sa skrývajú komplexné, zložité celky. V pesničke Valleys of the Young napríklad Bird za sprievodu katarzickej melódie spieva o tom, že priviesť dieťa na svet môže byť ťažké aj nádherné.

Doterajšie problémy sa stanú luxusom, priatelia sa odcudzia, no dojatia nekončia. Stáť na vratkých základoch sa niekedy oplatí.