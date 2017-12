Shakespeare písal o láske aj o sexualite. Teraz sa z jeho sonetov stanú pesničky

Vypočujte si pieseň podľa zaľúbenej básne v podaní britskej divožienky Florence Welchovej

29. mar 2016 o 14:39 Marek Hudec

V apríli si divadelníci na celom svete pripomenú výročie smrti najslávnejšieho dramatika. Pri mene Shakespeare si väčšina čitateľov predstaví krvavé tragédie s intrigánskymi kráľovskými rodinami alebo balkónové dvorenie Rómea Júlii. No niečo iné si vybaví kanadský spevák a pesničkár Rufus Wainwright.

„Jeho hry sú úžasné, no často vrhajú tieň na zvyšok toho, čo napísal. Ja si viac cením jeho sonety,“ hovoril pre magazín Billboard. Wainwrighta spoznal celý svet ako autora cover verzie piesne Hallelujah (od Leonarda Cohena) v prvom Shrekovi, no ako autor má za sebou už dve klasické opery a niekoľko ďalších soundtrackov, pre balety aj filmy.

Teraz, v deň výročia 22. apríla, sa chystá vydať deväť piesní podľa Shakespearových sonetov na nahrávke Take All My Loves. Jeho hudbu na nej bude sprevádzať hviezdna spoločnosť: herečka Carrie Fischer z Hviezdnych vojen, Helena Bonham Carter známa napríklad z Harryho Pottera a tiež speváčka Florence Welch z kapely Florence and the Machine. A práve sonet naspievaný britskou rusovláskou už zverejnili v utorok na internete.

video //www.youtube.com/embed/oO9OWO6656g

Nápad nahrať album zo sonetov vnukol Wainwrightovi uznávaný divadelný režisér Robert Wilson. V roku 2009 spolu pripravovali hru podľa týchto básní pre starodávny nemecký súbor Berliner Ensemble.