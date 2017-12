Art Film Fest má podporu Rašiho, ale nechce byť politickou scénou (rozhovor)

Riaditeľ Art Film Festu Peter Nágel hovorí o tom, aký je vzťah medzi festivalmi a komunálnou mocou

30. mar 2016 o 10:17 Kristína Kúdelová

Nemá význam čakať na zlepšenie podmienok tam, kde nie je ochota ani záujem, hovorí riaditeľ Art Film Festu PETER NÁGEL. Festival sa sťahuje z Trenčianskych Teplíc do Košíc, kde dostal ponuku od primátora Richarda Rašiho. Júnový termín si zachoval, hoci aj v Tepliciach bude možno v rovnakom čase nový festival.

Hľadali ste nové miesto pre festival. Prečo zvíťazili Košice?

„Mohli sme napríklad naivne čakať, kým nejaký multimilionár zrekonštruuje Dom odborov v Bratislave. Mali sme aj ponuky ísť robiť festival do Vysokých Tatier, ale ani tam, ani v Banskobystrickom kraji nie sú vhodné podmienky. A potom ponúkol náš producent Ján Kováčik, ktorý ako šéf futbalového zväzu niekoľkokrát prešiel celé Slovensko, prekvapujúci variant: Košice.“

Bola to teda nakoniec jednoznačná voľba?

„Áno. Je síce pravda, že zo začiatku sa mi to úplne nezdalo, hľadal som za tým všelijaké záujmy. Ale keď som do Košíc prišiel, okamžite som uznal, že lepšiu infraštruktúru by festival nenašiel nikde na Slovensku. Vďaka tomu, že Košice boli v roku 2013 Európskym hlavným mestom kultúry, originálne kultúrne priestory sa dostali do výborného stavu. A potešil som sa, že hádam po prvý raz v mojej kariére nebude festival súčasťou žiadneho multiplexu.“

Čo je také zlé na multiplexe?

„Nehovorím, že premietanie je tam zlé. Mám iba radosť, že tentoraz tam nebudeme. Aj bratislavský festival bol niekoľko rokov v rôznych multiplexoch – a ku koncu to už na mňa pôsobilo zle, až depresívne. Festival tam nemá žiadnu atmosféru, všetko naokolo je podstatnejšie. Uznávam, pre mnohých je to jedna z najľahších možností na stretnutie. V Košiciach budú všetky premietacie body blízko, organicky zakomponované do historického centra alebo neďaleko, čím vzniknú iné, prirodzené stretávacie miesta. Chaos multiplexu či veľkomesta by sa festivalu nemal vôbec dotknúť.“

Prehovárali vás Trenčianske Teplice alebo Trenčín, aby ste zostali?

„Ani nie. Paradoxne to viac mrzelo primátora Trenčína Richarda Rybníčka, no primátor Teplíc Štefan Škultéty iba povedal: ‚Keď ste sa tak rozhodli...‛ Dlhé roky sa len obmedzoval na neurčité sľuby, že sa niečo zlepší. V meste sa vynovilo námestie, postavil sa akýsi patvar nového Mosta slávy, zdigitalizovalo sa staré kino Prameň, čo mu, paradoxne, ubralo štvrtinu kapacity. Lenže festival našich parametrov potrebuje viac kinosál a ďalšie priestory. Hoci sa zrekonštruovali alebo aj postavili nejaké hotely, žiadna multifunkčná sála nikde nevznikla.“

Peter Nágel. (zdroj: TASR)

Ako závisí festival od komunálnej moci a personálneho obsadenia úradov?