Českí stand-upisti sľubujú humor, ktorý má gule

V stredu večer môžete v KC Dunaj vidieť českých standupistov Na stojáka.

30. mar 2016 o 11:08 Eva Andrejčáková

Zmrzlina, ‚čuráci‘, zmrzlina! Ak by ste počuli černošského zmrzlinára v Tunise takto pokrikovať, nečudujte sa – naučil sa ponúkať zmrzlinu už aj po česky. Oplatí sa mu to, o českých turistov totiž určite núdzu nemá, najmä ak ide o turnusy využívajúce all inclusive a last minute zároveň.

Také ponuky treba využiť, nehovoriac o ďalších bonusoch vysnívanej dovolenky, ktorá je pre Čecha taká lacná, že na ňu berie so sebou dokonca aj ženu a dieťa. A z koho si český turista robí najväčšie žarty? No predsa z nemeckého turistu!

Ak sa na tom všetkom chcete pobaviť, počúvajte český stand-up. Dovolenky, cirkev, trochu politiky, hororu aj kúštik osobných dejín, okolo toho všetkého (a možno aj celkom iného) sa dnes večer budú krútiť českí umelci v bratislavskom KC Dunaji. Už po štvrtýkrát tu bude prebiehať stand-up commedy Na stojáka, čiže populárny živý zábavný program, pôvodne prevzatý z HBO, ktorý svojho času vysielala aj česká televízia.

video //www.youtube.com/embed/tE7uGsu7JGA

Najznámejšia česká šou tohto druhu prináša so sebou „humor, ktorý má gule“ spolu s trojicou účinkujúcich, patriacich k tomu najlepšiemu v žánri: do pozoru nás tentoraz idú postaviť humorista Karel Hynek, komik a publicista Petr Vydra a herec Jakub Žáček.

Pevné nervy, chladná hlava a absolútne sústredenie, to je ten adrenalín, ktorý im prinášajú poloimprovizované autorské vystúpenia pred publikom. V Česku majú vo všeobecnosti oveľa dlhšiu tradíciu ako u nás, viacerí českí stand-upisti sa svojimi vystúpeniami dokážu živiť. Časom sa ich prístup sprofesionalizoval – hoci sa nečakaným reakciám z publika nebránia, témy, historky či fóry mávajú väčšinou vopred premyslené a natrénované.

Namiesto lokálnych angažovaných tém hľadajú skôr tie univerzálnejšie, ktorými môžu osloviť širšie publikum, pričom vyžívajú skúsenosti z toho, ako sa divák správa, kedy a na čom sa najčastejšie smeje. Najlepšie však je, keď si stand-upisti dokážu robiť žarty sami zo seba a vopred si trochu ošacujú aj menej známe publikum, pred ktoré sa idú postaviť. To slovenské je celkom dobre vychované podobným formátom s názvom Pančlajn. Uvidíme, ako sa Na stojáka podarí rozohrať partiu.