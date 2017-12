V starých notových zbierkach objavili nový svet

Solamente Naturali vo štvrtok večer vystúpia v Slovenskej filharmónii.

30. mar 2016 o 16:53 Marek Hudec

Ak nejaká skladba v minulosti zanikla, v prítomnosti sa môže znova narodiť. Niečo nové v nej môžu objaviť nielen poslucháči, ale aj hudobníci. Skúsenosti s tým má súbor Solamente Naturali, ktorý sa špecializuje práve na skladby z minulosti.

„Interpret hrajúci starú hudbu sa môže vcítiť do čias a atmosféry, keď vznikla,“ hovorí Miloš Valent, huslista a umelecký vedúci súboru, ktorý vznikol v roku 1995. V starých notových zbierkach sa mu otvoril nový svet. Vo štvrtok večer v budove Slovenskej filharmónie napríklad predstaví program s názvom Musica Globus.

Spája ľudovú a klasickú hudbu z 18.storočia, keď sa obyvatelia Európy často sťahovali, rôzne kultúry sa premiešavali, a teda rovnaké hudobné prvky môžu mať tance slovenské, anglické, ba dokonca aj diela majstrovských barokových skladateľov ako Telemann či Vivaldi. Večerný program môže pôsobiť ako skladačka, kde sa rozdiely medzi nimi zotrú.

Notové zbierky Valent nachádzal v Matici slovenskej. Huslista to prirovnal k starej skrini, v ktorej sa zakaždým dá objaviť niečo nepoznané. Podobný zážitok chce na koncerte venovať aj poslucháčom. Aj keď zahrať skladby rovnako, ako to zamýšľal pôvodný autor spred storočí, je vždy náročné, so spoluhráčmi sa pokúsi hudbou načrtnúť aj verný obraz doby.

Solamente Naturali použijú na interpretáciu pestrú škálu dobových nástrojov, nebudú však chýbať orientálne píšťalky či cimbal. Na hudbu si zrejme zatancujú aj drevení tanečníci, súbor totiž na vystúpení doplní bábkové divadlo.