Robin Wright, vypočítavá mrcha z House of Cards chce poraziť kult mladosti

Už dávno nie je sladkou a nevyrovnanou Jenny Forresta Gumpa. Bývalá manželka Seana Penna vraví, že by už nechcela mať dvadsať, užíva si kariérny vrchol, ktorý prišiel v päťdesiatke.

31. mar 2016 o 23:23 Erika Litváková

Fiktívny seriál zo zákulisia najvyššej politickej scény v Spojených štátoch, ktorý má na konte stodvadsaťtri prestížnych nominácií a dvadsaťjeden ocenení, vyniesol Robin Wrightovú po tridsiatich rokoch herectva na vrchol kariéry. Po boku Kevina Spaceyho v postave Franka Underwooda, bezohľadného a pomstychtivého amerického kongresmana, stvárňuje herečka jeho rovnako chladne dravú a manipulatívnu polovičku Claire.

Sú silný tím, rovnocenní vrcholoví hráči, ktorí si idú za svojimi mocenskými cieľmi antihrdinov protirečivo obdivuhodným a zároveň odpudivým spôsobom. Fungujú vo svete, v ktorom úprimnosť a dôvernosť predstavujú riziká kariéry a strata sebaovládania, zaváhanie či výčitky svedomia zákonite vedú k neúspechu.

Seriál, pri ktorom mnohým divákom spôsobuje muky čakať na ďalší diel, patrí k novému fenoménu kvalitnej produkcie streamovacích televíznych kanálov. Tí, ktorí nie sú fanúšikmi online kanálov, môžu seriál momentálne sledovať v Českej televízii.

Underwoodovci Frank a Claire - Kevin Spacey a Robin Wright, dokonale ambiciózny pár. (zdroj: purepeople.com)

Bež Forrest, bež!

Okrem toho, že Wrightovej to v role Claire Underwoodovej náramne pristane - je elegantne štýlová a s gráciou nosí každý kúsok zo značkového šatníka, - umožnilo jej to predviesť svoje herecké kvality akoby celkom nanovo. Nový ultrakrátky strih vlasov jej síce ubral z romantického imidžu, no prepožičal jej auru akurátnosti a rozhodnosti.

Akoby sa v novej identite stala doslova esenciou sebavedomia. Už to nie je Forrestova zbožňovaná Jenny, rozkolísaná dlhovláska, ktorú život unášal podľa ľubovôle z náručia násilníka do náručia flákača. Chápavá a láskyplná Jenny, ktorá dokázala Forresta povzbudiť, aby bežal vždy, keď bude treba.

Medzi tým prešlo viac než dvadsať rokov a Robin Wright ich prežila po boku manžela Seana Penna, vychovávali spolu dcéru Dylan Frances (25) a syna Hoppera Jacka (23) a nakrúcala iba vedy, ak práve nenakrúcal Sean. Jeho honoráre, ako povedala v jednom rozhovore, však boli aj tak vždy vyššie než tie jej, preto napokon ponuky na roly viac odmietala, ako prijímala.

Okrem Forresta Gumpa však stihla zaujať vo filmoch Moll Flandersová (1996), Správa vo fľaši (1999), Vyvolený (2002), Biely oleander (2002) či Súkromné životy Pippi Lee (2009). Pre hollywoodske herečky celkom netypicky prišiel pre Wrightovú veľký úspech v zrelom veku a až po rozvode s Pennom v roku 2010.

S Tomom Hanksom vo filme Forrest Gump (1994). (zdroj: imdb.com)

Nomádske detstvo

Robin začínala ako modelka. Už v pätnástich predvádzala na mólach v Paríži a Japonsku svetové značky. Milovala tanec a snívala o tom, že raz to dotiahne do tímu Chorus line či Cats. Na vysokú školu sa pre dyslexiu nehrnula a radšej priamo v praxi získavala herecké skúsenosti v televíznom seriáli Santa Barbara (1984) či v romantickej rozprávke Princezná nevesta (1987).

Robinini rodičia sa rozviedli, keď mala tri roky a brat Richard o štyri viac. Vďaka nomádskemu detstvu a ustavičnému pendlovaniu medzi rodičmi sa obaja súrodenci už veľmi skoro osamostatnili. Z Richarda sa stal tanečník baletu a v osemnástich sa mu podarilo získať angažmán na turné Michaila Baryšnikova. Dnes je celebritným fotografom.

Než sa Robin pri nakrúcaní trileru Stav milosti (1990) stretla so Seanom, stihla byť krátko vydatá za herca Dana Whiterspoona. Vzťah so Seanom Pennom nebol vždy jednoduchý a svet vnímal Robin ako ženu v jeho tieni. Aj rozhovory, ktoré po premiérach svojich filmov poskytovala, sa nakoniec vždy zvrtli na Penna.

Prežili spolu dvadsať rokov, vychovali dve deti. Život so Seanom Pennom nebol vždy jednoduchý, priznáva Wrightová. (zdroj: SITA/AP)

Poráža kult mladosti

Je známe, že ak práve nie ste Meryl Streep, po štyridsiatke sa k zaujímavej postave v Hollywoode len ťažko dostanete. Stále tam vládne kult mladosti. No Robin Wright posledné roky akoby ženám dodávala odvahu a ukazovala, že poraziť ho nie je nemožné. Ako povedala pre Vanity Fair: „Konečne som sa našla. Ako dieťa som vyrástla rýchlo, no nájsť svoje ženstvo mi trvalo dlho. Až teraz som sa našla.“

V inom rozhovore pred dvoma rokmi svoje slová potvrdila: „Dvadsať rokov by som už nechcela mať za nič na svete. V dvadsiatke to bola hotová nočná mora. Ustavične slzy a pochybnosti o sebe. Človek sa nedokázal vystáť a samozrejme, aj o druhých si myslel, že ho neznášajú. To už by som viac nechcela zažiť. Teraz je to oveľa lepšie.“

To bolo v čase, keď mala za sebou roly vo filmoch Muži, ktorí nenávidia ženy (2011), Moneyball (2011) alebo Futurologický kongres (2013) a prežívala druhú mladosť vo vzťahu s hereckým kolegom Benom Fosterom, mladším o štrnásť rokov.

Sršala šťastím a príťažlivým elánom, prijala ponuku na rolu Claire v Domčeku z karát (House of Cards) a doháňala zameškané. S Fosterom sa takmer vzali, na prsteníky si nechali vytetovať písmená „B“ a „R“, no napokon sa vzťah začiatkom minulej jesene rozpadol a médiá začali okamžite špekulovať, či si Robin a Sean nenájdu k sebe opäť cestu.

Budúcnosť za kamerou

Hoci sa na jeseň viackrát s Pennom stretli, zatiaľ to tak nevyzerá, a naopak, zdá sa, že viac než na vzťahy by sa Robin chcela sústrediť na nakrúcanie. Častejšie ako pred kamerou by však chcela stáť za ňou. Úspešne už zrežírovala zopár dielov House of Cards a v aktuálnom vydaní Harper´s Bazaar sa otvorene vyznáva z toho, že režisérska práca ju nadchla a ak by si nevyhnutne musela vybrať, či bude režírovať, alebo hrať, bez váhania by sa rozhodla pre prvú možnosť.

Robin Wright, ktorá 8. apríla oslávi päťdesiatku, si zrejme predsa len uvedomuje, že aj keď sa jej podaril výnimočný televízny kariérny vrchol v zrelom veku a pred pár mesiacmi sme ju mohli vidieť aj v kinách v dráme Everest (2015), je len malá pravdepodobnosť, že by aj naďalej bolo možné z hereckých ponúk si vyberať.