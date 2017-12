Autor Neznesiteľnej ľahkosti bytia má 87 rokov

Slávny román Milana Kunderu sfilmovali Američania, no keď si snímku pozrel spisovateľ, ďalšie adaptácie svojich diel zakázal. Kniha si však získava stále nových priaznivcov.

1. apr 2016 o 6:53 Iris Kopcsayová

Blížiaci sa 1. apríl máme zafixovaný v inej súvislosti, no v tento deň pred osemdesiatimi siedmimi rokmi sa narodil aj svetoznámy česko-francúzsky spisovateľ Milan Kundera. Fanúšikovia sa každý rok pýtajú, kedy ich obľúbenec konečne dostane Nobelovu cenu za literatúru, no slávny románopisec zatiaľ zostáva bez najprestížnejšieho medzinárodného ocenenia. A hoci jeho románové dielo nemá slabé miesta, hitom sa stala najmä jedna kniha: Nesnesitelná lehkost bytí.

Rozprávanie o láske

Román začal Kundera písať asi v roku 1980 alebo 1981. Teda päť alebo šesť rokov po tom, čo emigroval - od roku 1975 žije totiž vo Francúzsku. Pracovný titul románu znel pôvodne Odejít a potom Planeta nezkušenosti. Dopísal ho v roku 1982. Kniha vyšla najprv vo francúzskom preklade na jar v roku 1984 v známom vydavateľstve Gallimard. V češtine až rok potom v exilovom vydavateľstve manželov Škovreckých v Kanade.

„Bola preložená do všetkých možných jazykov a podľa jej fabuly bol nakrútený americký film, ktorý má s duchom románu i s duchom jeho postáv pramálo spoločné. Po tejto skúsenosti nepovoľujem už žiadne adaptácie svojich románov či noviel,“ napísal Kundera v poznámke autora k opätovnému vydaniu diela vo Francúzsku v roku 2006. Jeho najpopulárnejší román vyšiel v rodnej češtine naposledy minulý rok v brnianskom vydavateľstve Atlantis, ktoré jediné vydáva v Česku všetky Kunderove knihy. Vychádzajú však sporadicky - v posledných rokoch vlastne nové autorove knihy v Česku nevychádzajú vôbec - lebo Kundera začal medzičasom písať výlučne po francúzsky a nedovolí, aby jeho diela prekladal do češtiny niekto iný ako on sám.

Na preklady je rovnako citlivý ako na adaptácie diel. „Vrcholnou autoritou pre prekladateľa má byť autorov osobný štýl,“ napísal v jednej z esejí. Žiaľ, často to tak nie je. V prípade prekladu do autorovho rodného jazyka je, pochopiteľne, situácia ešte zložitejšia.

Nesnesitelná lehkost bytí vo filmovej podobe, rok 1988. (zdroj: Archív)