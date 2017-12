Novými menami Pohody sú The Vaccines a Nina Kraviz

Londýnski rockeri a ruská DJka vystúpia v júli na Pohode.

1. apr 2016 o 9:36 Marek Hudec

BRATISLAVA. Zaujali baladou o tom, aké ťažké je po rozchode stretnúť bývalých partnerov. Nazvali ju Post Break Up Sex, londýnski rockeri The Vaccines majú však na konte viac úspechov. Predskakovali kapelám ako Rolling Stones, či Arcade Fire a získali nominácie na Brit Awards a MTV Awards. Nostalgia je poznávacím znamením ich hudby, veď publicistom sa zdá, že najviac ich inšpiroval rock z rokov päťdesiatych.

V máji vydali nový album English Graffiti, získal väčšinou pozitívne reakcie. Trenčiansky festival Pohoda v piatok ráno vo vysielaní Rádia_FM oznámil, že kapelu zaradí do programu jeho dvadsiateho ročníka, ktorý sa odohrá medzi siedmym a deviatym júlom.

video //www.youtube.com/embed/dU9hrd35Dsg

Okrem The Vaccines organizátori ohlásili aj príchod ruskej DJky Niny Kraviz. Napriek tomu, že táto Sibíranka má doktorát zo zubného lekárstva, pripravovala rozhlasovú reláciu, pracovala aj ako novinárka a neskôr si našla záľubu v žánri techno hudby. Pred dvomi rokmi vyvolala búrlivú diskusiu, keď zverejnila svoj video profil Between the beats. Polemika nastala ohľadne sexuality a feminizmu v hudbe a nakoľko by žena mala využívať v kariére vzhľad.

video //www.youtube.com/embed/605bwlAz_iQ

Festival Pohoda tento týždeň odhalil aj nový dizajn svojej stránky, ktorý pripravila agentúra Milk.