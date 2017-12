Adolf Hitler je tu zas, urobili z neho komika

Pozrite si prehľad filmov, ktoré majú premiéru v kinách.

A je tu zas

(Er ist wieder da, Nemecko 2015, 116 minút)

Nemecký režisér David Wnendt adaptoval do filmovej podoby úspešný satirický román debutujúceho Timura Vermesa Er ist wieder da. O tom, ako by to vyzeralo, ak by sa Adolf Hitler z apríla 1945 odrazu objavil v súčasnom Berlíne a stal sa mediálnou celebritou. Za tri milióny eur vznikla komédia s množstvom improvizácie, záberov skrytou kamerou a s bezprostrednými reakciami často nič netušiacich ľudí, inšpirovaná aj nacistickými propagandistickými filmami.

Agáva

(Slovenská republika 2016, 91 minút)

Ondrej Šulaj na sklonku 70. rokov adaptoval pre divadlo a neskôr aj pre film prózu Ladislava Balleka Pomocník. Teraz sa 66-ročný dramatik, divadelný a televízny režisér, pedagóg, dekan filmovej a televíznej fakulty VŠMU k Ballekovi vrátil nielen ako scenárista, ale aj ako debutujúci filmový režisér. Podľa druhej kapitoly románu Agáty nakrútil drámu z juhu Slovenska v povojnovom období. Účinkuje výkvet slovenského herectva.

Anomalisa

(USA 2015, 90 minút)

Klasický bábkový animovaný film o víkendovom ľúbostnom dobrodružstve úspešného, no duševne upadajúceho muža nakrútil scenárista a režisér Charlie Kaufman vďaka prostriedkom, vyzbieraným od fanúšikov cez portál Kickstarter. Mnohými cenami ovenčená snímka originálnym hravým spôsobom využíva možnosti bábkovej animácie, aby vytvorila hlboký no zábavný portrét človeka trpiaceho narastajúcim psychickým ochorením.

Lekcia

(Urok/ Урок, Bulharsko-Grécko 2014, 111 minút)

Bulharský filmársky a manželský pár Kristina Grozevová – Petar Valčanov debutoval v roku 2014 réžiou nizkorozpočtovej relistickej celovečernej drámy podľa skutočných udalostí. Učiteľka rieši rodinnú a finančnú krízu zločinom. No ukazuje sa, že zločin nie je riešením. Snímku, ktorá vznikla v bulharsko-gréckej koprodukcii, zdobia ceny z mnohých prestížnych prehliadok a festivalov.

Marguerite

(Francúzsko-Česká republika-Belgicko 2015, 127 minút)

Zámožná Američanka Florence Foster Jenkinsová z prvej polovice minulého storočia verila, že je fenomenálna speváčka, lebo pokrytecké okoli jej nedokázalo povedať pravdu: nemá žiadny talent. A tak sa rozhodla usporiadať veľký koncert pre verejnosť. Tému sfilmoval s Meryl Streep v hlavnej role Stephen Frears. Predbehol ho však francúzsky režisér Xavier Giannolli. Preniesol dej do secesného Paríža a premenoval hrdinku na Marguerite Dumontovú STvárnila ju Catherine Frotová.

Ocko je doma

(Daddy's Home, USA 2015, 96 minút)

239 miliónov dolárov za necelé tri mesiace premietania utŕžila ďalšia z nenáročných komédií Willa Ferrella, tentoraz o suchopárnom slabochovi, ktorý bojuje o lásku partnerky a jej detí. Sokom je jej bývalý partner a skutočný otec Dusty (Mark Wahlberg), frajer do špiku kostí. Brad sa rozhodne stať nemenším frajerom, aj keď na to vôbec nemá. A komédia je na svete.

Turné

(Tournée, Francúzsko 2010, 111 minút)

Pochybný francúzsky producent Joachim v USA nahovorí súbor vädnúcich striptérok na turné po Francúzsku. Putujú krajinou bez peňazí, nocujú v lacných moteloch, ale burlesku predvádzajú napriek vráskam a kilogramom navše s plným nasadením. Až zamieria do Paríža, ktorý musel Joachim pred časom narýchlo opustiť. Mathieu Amalric stvárnil hlavnú rolu, bol spoluautorom scenára a film aj v roku 2010 režíroval.

V pivnici

(Im Keller, Rakúsko 2014, 81 minút)

Natascha Kampusch a Josef Fritzl priviedli Ulricha Seidla, nekompromisného rakúskeho dokumentaristu s vybrúseným svojráznym štýlom, na myšlienku nakrútiť film o tom, ako vyzerajú pivnice v Rakúsku a čo všetko v nich bodrí Rakúšania stvárajú. Od jódlovania po hajlovanie, od saunovania po kulturistiku, od bábik po biče a putá. Pivnica ako okno do duše národa. Film mal premiéru na filmovom festivale v Benátkach pred dvomi rokmi.